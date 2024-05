Lecco, bambina di tre anni e mezzo precipita dal balcone: in condizioni critiche. «Era stata abbandonata», il segnale lanciato dai parenti

Grave incidente a Costa Masnaga: bambina di 3 anni cade dal balcone e viene ricoverata in condizioni critiche. I carabinieri indagano sulle cause e la dinamica dell’accaduto.





Un tragico incidente ha scosso il tranquillo centro di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, nel pomeriggio di oggi. Una bambina di appena 3 anni e mezzo è precipitata dal balcone della sua abitazione situata al secondo piano, riportando gravissimi traumi. L’incidente si è verificato mentre la piccola era momentaneamente sola in casa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina si trovava da sola al momento della caduta poiché la madre era al lavoro e il padre era sceso a prendere gli altri due figli alla fermata del piedibus, di ritorno da scuola. Approfittando dell’assenza temporanea dei genitori, la bambina si sarebbe avvicinata al balcone, precipitando di sotto e riportando gravi ferite.

I familiari, resisi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha operato con il verricello per abbreviare i tempi di intervento. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata ricoverata in condizioni critiche ma senza perdere conoscenza.

I carabinieri del Comando provinciale di Lecco e della stazione locale sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, si stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità nella caduta della bambina.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Costa Masnaga, un piccolo comune della Brianza attraversato dalla superstrada SS36 Milano-Lecco. I residenti, sconvolti dalla notizia, esprimono vicinanza e solidarietà alla famiglia della bambina.

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza domestica, soprattutto in presenza di bambini piccoli. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti simili, come installare protezioni adeguate sui balconi e non lasciare mai i bambini incustoditi in casa.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e l’efficienza dell’elisoccorso sono stati cruciali per garantire alla bambina le cure necessarie nel minor tempo possibile. Le indagini delle autorità competenti, inoltre, mirano a chiarire ogni dettaglio dell’accaduto, per garantire giustizia e prevenire futuri incidenti.

La piccola comunità di Costa Masnaga si è stretta attorno alla famiglia colpita da questo dramma. Numerosi messaggi di solidarietà e affetto stanno arrivando alla famiglia, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della bambina.

L’incidente di Costa Masnaga, che ha visto una bambina di 3 anni cadere dal balcone, è un doloroso promemoria dell’importanza della sicurezza domestica e della vigilanza costante sui più piccoli. Le indagini in corso da parte dei carabinieri saranno fondamentali per chiarire le circostanze della tragedia e per adottare eventuali misure preventive future. Intanto, tutta la comunità locale e oltre rimane in attesa di notizie positive sulle condizioni della piccola, sperando in una pronta guarigione.

