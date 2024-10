L’ex preparatore di Djokovic: “Guarda quanto mi sto divertendo, mamma”. Il team di Sinner è già come una famiglia

Il giovane campione italiano segna un’altra vittoria storica, assistito dall’efficacia di un rinnovato staff: Marco Panichi come preparatore e Ulises Badio come fisioterapista.





Jannik Sinner conferma il suo stato di grazia nel tennis mondiale con una straordinaria vittoria nel prestigioso torneo ATP 1000 di Shanghai. Questo successo segna la sua settima conquista della stagione, consolidando una delle migliori annate della sua giovane carriera. A soli 23 anni, il campione altoatesino ha dimostrato non solo un talento naturale in evoluzione, grazie ai miglioramenti nel servizio e nel gioco a rete, ma anche una costanza da record. In ogni torneo disputato quest’anno, Sinner è arrivato almeno ai quarti di finale, un traguardo raggiunto per 14 volte consecutive.

Grazie a questi risultati impressionanti, Jannik Sinner domina la classifica mondiale con un vantaggio di quasi 5000 punti su Carlos Alcaraz. Questo primo posto nella classifica ATP è consolidato dal suo punteggio di 11920, rispetto ai 7120 punti del suo immediato inseguitore. Il trionfo a Shanghai non è stato solo una celebrazione delle sue capacità in campo, ma anche il frutto dell’armonia creata all’interno del suo nuovo staff. I nuovi membri, Marco Panichi come preparatore atletico e Ulises Badio come fisioterapista, si sono inseriti perfettamente nella squadra, formando una vera e propria famiglia intorno al giovane campione.

Il preparatore atletico Panichi, con una lunga e fruttuosa esperienza accanto a Novak Djokovic, ha portato la sua competenza e positività nel team di Sinner. Dopo la vittoria nel torneo, Panichi ha pubblicato un post significativo sui social media, utilizzando l’hashtag “mamma guarda come mi diverto”, accompagnato dalla canzone ‘Viva la Vida’ dei Coldplay. Questo messaggio non solo sottolinea l’atmosfera positiva nel team, ma anche l’entusiasmo per i futuri successi.

Il destino ha voluto che Panichi si trovasse dall’altra parte del campo, osservando il giovane talento che ora prepara. L’atmosfera familiare si è resa evidente quando, al termine della finale, tutta la squadra è corsa a congratularsi con Sinner. Ulises Badio, che ha anche lavorato con Djokovic, si è unito immediatamente a questo clima di sostegno incondizionato, portando una nuova energia al gruppo. Le immagini del team che festeggia con Sinner sotto i riflettori ne sono una chiara testimonianza, con un chiaro legame di fiducia e rispetto tra i membri.

Questa nuova fase nella carriera di Jannik acquista ancora più rilievo se si considera il contesto competitivo in cui è immerso. Durante il torneo, dagli spalti, tre leggende del tennis, Roger Federer, Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, si sono uniti nell’osservare l’attuale numero uno. Panichi sottilinea con umorismo questa concentrazione unica di talenti nel suo post: “Si è mai vista una concentrazione di numeri uno in così pochi metri quadrati? Tre dietro e due davanti!”

Nonostante la controversia sulla positività al clostebol pendente di fronte al TAS, il supporto della sua squadra è cruciale per Jannik. La sua assoluzione è ancora contestata dalla WADA, ma la determinazione di Sinner e la solidità del suo entourage gli forniscono la serenità necessaria per continuare a dominare nel tennis mondiale. Il tennis di altissima qualità lo mette lui, con i suoi straordinari colpi e la mentalità vincente che sembrano lasciare avversari e critici senza parole.

In sintesi, Jannik Sinner si conferma come una delle stelle più brillanti del panorama sportivo internazionale, grazie al suo talento innato e al sostegno di un team coeso. La sua ricerca dell’eccellenza continua, spingendo ogni giorno i confini del possibile, con lo stesso entusiasmo e dedizione che ispirano chiunque segua il tennis mondiale.