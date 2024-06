Liliana Resinovich a Quarto Grado: Visintin e Sterpin si stringono la mano e dichiarano: “Cerchiamo insieme la verità”

Nel corso della trasmissione televisiva, il marito e l’amico d’infanzia di Liliana Resinovich hanno condiviso un significativo gesto di riconciliazione, impegnandosi a collaborare per scoprire la verità dietro la sua tragica scomparsa.





Durante la puntata di “Quarto Grado”, Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, e Claudio Sterpin, amico d’infanzia e primo amore della donna, hanno vissuto un momento cruciale di riconciliazione. La scomparsa di Liliana, avvenuta il 14 dicembre 2021, e il ritrovamento del suo corpo il 5 gennaio 2022 a Trieste, hanno lasciato molte domande senza risposta. Visintin ha proposto a Sterpin di unire le forze: “Vorrei che ci stringessimo la mano e che lavorassimo insieme per trovare la verità di quanto successo”, ha dichiarato davanti alle telecamere.

La promessa di una ricerca condivisa

L’atmosfera tra i due uomini era carica di tensione, ma Sterpin ha accettato la proposta di Visintin, sebbene con qualche riserva: “Non so a chi conviene questo accordo, però lo faccio per Liliana. Ma voglio che tu sappia che quando verrà fuori la verità, io sono pronto a sputare in faccia a chiunque le abbia fatto del male. L’ho promesso a Lilly”, ha risposto Sterpin. Questo impegno condiviso potrebbe segnare una svolta nelle indagini, con entrambi determinati a scoprire cosa è realmente accaduto a Resinovich.

Indagini e scoperte scientifiche

Mentre Visintin e Sterpin si preparano a collaborare, le indagini continuano a esplorare gli ultimi giorni di Liliana. La posizione isolata in cui è stato trovato il corpo potrebbe aver influenzato la conservazione del cadavere, cruciale per le analisi forensi. Gli esami sul microbiota, condotti tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla data esatta della morte, con i risultati preliminari che indicano l’asfissia come causa del decesso. Resta da vedere se la cooperazione tra Visintin e Sterpin porterà a nuove rivelazioni o confermerà le ipotesi attuali.

La scomparsa di Liliana Resinovich rimane un mistero complesso, e la promessa di collaborazione tra i due uomini potrebbe finalmente gettare luce su una vicenda che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Trieste.