Liliana Resinovich, il caso dei messaggi con l’amico Sterpin. Il coniuge Sebastiano: “Non dimostrano niente”

Si continua a discutere del caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita nel boschetto dell’ex Opp di Trieste il 5 gennaio 2022. Recentemente, è stato annunciato che il deposito della tanto attesa superperizia condotta dalla dottoressa Cristina Catteneo è stato posticipato a gennaio. Nel frattempo, nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?” sono stati presentati alcuni messaggi che Liliana avrebbe scambiato con l’amico speciale Claudio Sterpin poco prima della sua scomparsa.





Le conversazioni, recuperate grazie a una perizia di parte, sono state estratte dai due telefoni che Liliana utilizzava, i quali erano stati lasciati a casa il giorno della sua scomparsa. Nonostante fossero stati cancellati, i messaggi sono stati recuperati e sembrano indicare uno scambio di frasi affettuose tra i due, spesso utilizzando un linguaggio criptico con numeri al posto delle lettere.

Un esempio di questi scambi si trova nel messaggio del 19 settembre 2021, in cui Claudio scrive a Liliana: “Caro amore, sempre felicissimo”. Secondo Gabriella Marano, consulente della famiglia, proprio in quel giorno i due avrebbero deciso di acquistare delle lenzuola, effettivamente comprate il 28 novembre successivo. Claudio Sterpin ha confermato questo dettaglio affermando: “Lei si è presentata a casa mia col pacchetto di lenzuola di flanella, è la prima cosa che porto nella mia casa”.

Successivamente, l’11 novembre sono stati recuperati altri messaggi che sono stati mostrati durante la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Tuttavia, secondo la consulente della famiglia, i messaggi più significativi sono quelli dei primi giorni di dicembre 2021. Questi proverebbero l’esistenza di un legame affettivo tra Liliana e Claudio, oltre all’intenzione di Liliana di lasciare il marito. Il 9 dicembre, cinque giorni prima della scomparsa, alle 8 del mattino Claudio scrive: “Caro amore mio buongiorno fai attenzione”. Alla domanda sul perché fosse preoccupato, Sterpin ha risposto: “È normale, si vede da solo”. Nello stesso giorno, i due hanno avuto una conversazione telefonica di 12 minuti, un evento insolito. Il giorno successivo, il 10 dicembre, si scambiano messaggi più complessi da decifrare. L’ultimo messaggio inviato da Liliana a Claudio risale al 13 dicembre alle 18.06 e dice “finirà”, anche se il contesto non è chiaro.

Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, presente in studio durante la trasmissione, ha commentato: “È la prima volta che sento queste cose. Bisognerebbe vedere tutto l’insieme delle telefonate. A me non dimostrano nessuna storia d’amore, anche se non capisco perché lei li cancellava, ma c’è forte affetto. Questo signore non sa cosa vuol dire amare una persona. Il nostro matrimonio non era insoddisfacente, non riesco a capire”.

Secondo il fratello di Liliana, Sergio, invece, i messaggi “ci sono e son espliciti”. Questo contrasto nelle opinioni evidenzia quanto sia complesso il caso e quanto ancora ci sia da scoprire per arrivare alla verità.

Il rinvio della superperizia aggiunge ulteriore incertezza alla situazione. La dottoressa Cristina Catteneo è conosciuta per la sua esperienza in casi complessi e le sue conclusioni potrebbero essere decisive per chiarire le circostanze della morte di Liliana Resinovich. Tuttavia, fino a quando i risultati non saranno resi pubblici, restano molte domande senza risposta.

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Non esisteva una storia d’amore, i messaggi tra loro non lo dimostrano”. Il fratello: “Intanto ci sono, è normale interpretarli così, non giocavano mica”. #chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/l2o78Ao1B9 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) December 11, 2024