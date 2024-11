Lino Giuliano reagisce alla squalifica dal Grande Fratello: “Non è stata opera mia, un autore conosce la verità”

Lino Giuliano torna a parlare della sua squalifica dal Grande Fratello, che è stata decisa prima del suo ingresso nella Casa a causa di un commento omofobo rivolto a Enzo Bambolina. Alfonso Signorini ha annunciato nella prima puntata, andata in onda il 16 settembre, che l’ex concorrente di Temptation Island non poteva far parte del cast. Dopo aver espresso il suo dispiacere sui social – “Bisogna saper usare i social, starò più attento in futuro” –, Lino Giuliano ha spiegato la sua versione dei fatti riguardo a quel commento che gli è costato caro.





Le parole di Lino Giuliano

Attraverso le sue storie su Instagram, Lino Giuliano ha affermato che il commento omofobo che ha portato alla sua esclusione dal GF non l’aveva scritto lui. In video durante una conversazione con altri ragazzi, ha raccontato cosa è successo quel giorno: “Enzo Bambolina scrisse ‘Non ti dimenticare che siamo stati insieme’.

La risposta pubblicata col mio profilo – ‘Ricc**ne di me**a. Pettegolo. Hai perso la testa?’ – non è stata scritta da me, ma da un mio parente”. Secondo lui, il suo profilo social era già gestito da un parente, di cui ha scelto di non rivelare il nome perché minorenne. “Quando firmi il contratto con il GF, devi dare il profilo IG a un parente.

L’ho dato a un parente che voglio tutelare. Io ero a cena, cinque giorni prima di entrare in Casa. Ho visto il commento, l’ho cancellato subito e ne ho scritto un altro. Ho chiamato un autore del GF e gli ho spiegato tutto”, ha continuato. “Ma quel commento aveva già iniziato a girare sul web. I miei genitori mi hanno consigliato di non fare il nome del mio parente minorenne. Così ho detto agli altri autori che ero stato io”.

Cosa disse allora sul commento omofobo

Dopo la squalifica dal GF, Lino Giuliano ha cercato di difendersi dicendo di aver scritto quel commento in un momento di rabbia: “Il commento è stato scritto in un momento di rabbia, dopo una falsa accusa contro di me. Per questo, ho deciso di denunciare la persona per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay se qualcuno si è sentito offeso. Lo sono sempre con voi. Chi mi conosce sa che faccio battute in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessuno gay”, ha scritto. Ora, la sua verità sembra essere cambiata.