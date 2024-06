Litiga con i parenti e appicca il fuoco alla casa di notte: la madre muore, i fratellini gravemente ustionati a Vittoria

Le fiamme hanno sorpreso nel sonno i familiari, scatenando un incendio devastante che ha distrutto la casa e provocato gravi conseguenze. L’uomo responsabile è stato arrestato.





Un terribile incendio ha colpito una famiglia di Vittoria, nel Ragusano, durante la notte tra mercoledì e giovedì. Intorno alle 2:30, le fiamme hanno avvolto la piccola abitazione, cogliendo di sorpresa i familiari nel sonno. La madre dell’uomo è deceduta, mentre il padre e i due fratellini sono rimasti gravemente feriti.

Quello che inizialmente sembrava un incidente si è presto rivelato un rogo doloso. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato appiccato da un giovane uomo, originario della Tunisia e affetto da problemi psichici, dopo una lite con i parenti. Dopo essere uscito di casa, l’uomo sarebbe tornato con l’intenzione di causare danni. Ha ammucchiato copertoni e masserizie davanti alla porta e ha dato fuoco con una torcia improvvisata, scappando subito dopo.

Le fiamme hanno rapidamente inghiottito l’abitazione, situata in piazza dell’Unità, distruggendola completamente. I vigili del fuoco, insieme ai soccorsi medici e alle forze dell’ordine, sono intervenuti tempestivamente. I membri della famiglia sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Ragusa e Vittoria. Purtroppo, la madre è stata dichiarata morta nella mattinata di giovedì. Gli altri feriti, tra cui due bambini in condizioni critiche, potrebbero essere trasferiti all’ospedale “Cannizzaro” di Catania per ricevere cure specialistiche.

Arresto e indagini

L’uomo accusato di aver provocato l’incendio era fuggito, ma è stato arrestato dalle forze dell’ordine poche ore dopo. Ora è sottoposto a interrogatorio per chiarire i motivi del suo gesto. Pare che in famiglia ci fossero tensioni e contrasti molto forti negli ultimi tempi, che potrebbero aver contribuito a scatenare la tragedia.

Una comunità sotto shock

La comunità di Vittoria è sconvolta da quanto accaduto. Le tensioni familiari che hanno portato a questa tragedia sono un triste promemoria dell’importanza di affrontare i problemi psicologici e familiari con il giusto supporto. Questo drammatico episodio evidenzia la necessità di servizi di assistenza adeguati per prevenire simili tragedie in futuro.