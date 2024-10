Litigi tra fratelli in auto, la madre si lascia andare a una distrazione: tragico incidente con un carro attrezzi, perdono la vita i ragazzi di 9 e 11 anni

Incidente mortale in Arizona: distrazione al volante durante una lite tra fratelli. Mercoledì 23 ottobre, un tragico evento ha scosso una famiglia quando una madre ha perso il controllo del veicolo a causa di una lite dei figli, provocando un incidente che ha avuto conseguenze devastanti. Secondo l’emittente locale KFVS, la donna, mentre cercava di gestire la situazione nell’abitacolo, si è schiantata contro un carro attrezzi situato nella corsia esterna dell’autostrada.





Bart Graves, portavoce del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Arizona, ha sottolineato che la madre “potrebbe essere stata distratta da quanto accadeva nel veicolo durante il tragico incidente“. Si tratterebbe di bambini che si agitavano e giocavano rumorosamente sui sedili posteriori, il che ha contribuito a distogliere l’attenzione della donna dalla strada.

Incidente mortale: i tragici eventi che hanno colpito una famiglia in viaggio

L’incidente ha avuto delle conseguenze devastanti, con il lato destro del veicolo che è stato completamente distrutto, portando alla morte di due giovani vite. Le vittime, Tate di 9 anni e Evie di 11 anni, non ce l’hanno fatta a sopravvivere all’impatto. Il loro fratellino, fortunatamente, è uscito illeso dalla collisione, mentre la madre, di 36 anni, è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie, come riportato dall’emittente KFVS.

Il padre dei bambini, Ty Porter, ha espresso il suo profondo dolore attraverso un messaggio straziante pubblicato su Facebook, ripensando ai momenti felici condivisi con loro. “Mi si spezza il cuore al pensiero di non poter più svegliarmi con i loro sorrisi”, ha detto, commentando l’immenso vuoto che lascia la perdita dei suoi figli. Ha riflettuto su quanto fossero parte integrante della sua vita, sottolineando come i loro ricordi vivranno attraverso coloro che li hanno conosciuti.

“Essere tuo padre è stata la parte migliore della mia esistenza”, ha continuato Ty nel suo tributo. Ha emotivamente descritto il legame speciale con i suoi figli, menzionando come avesse condiviso innumerevoli momenti felici con loro. Ha invitato la comunità a ricordare la loro luminosità e l’impatto che hanno avuto nel cuore di chi li ha conosciuti. Una tragica lezione che mette in evidenza l’importanza di mantenere l’attenzione alla guida, anche in situazioni stressanti o distrattive.