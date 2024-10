Litigio con il figlio della compagna e gli spara in strada nel Milanese: giovane di 19 anni gravemente ferito

Un giovane di 19 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito da un’arma da fuoco. L’aggressore sarebbe stato il compagno della madre, avvenuto durante una lite in una casa a Novate Milanese.





Il 6 ottobre, poco dopo le 3:30 del mattino, i soccorsi sono stati chiamati in via XXV Aprile a Novate Milanese, dove il giovane è stato trovato con una ferita d’arma da fuoco al collo. Dopo le prime cure, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Rho e della Stazione di Novate Milanese sono intervenuti sul posto per indagare sull’incidente. Sembra che il colpevole sia un uomo albanese di 46 anni, compagno della madre del giovane, che ha sparato lungo la strada di fronte alla casa dopo una discussione con il 19enne.

Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato, ma le sue condizioni restano critiche e è considerato in pericolo di vita. Nel frattempo, l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, porto illegale e ricettazione di arma da fuoco. La pistola usata risulta essere stata rubata nel 2013.

La situazione rimane in evoluzione e le indagini sono ancora in corso per ricostruire esattamente cosa sia accaduto quella notte a Novate Milanese. La famiglia coinvolta in questo tragico evento sta affrontando un momento di grande difficoltà e incertezza.

Il giovane e la sua famiglia hanno bisogno di tutto il supporto possibile in questo momento difficile. L’episodio ha scosso la comunità locale, portando alla luce la necessità di affrontare i problemi legati alla violenza domestica e al possesso illegale di armi da fuoco.

La violenza non può e non deve essere tollerata in nessuna forma. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e promuovere la consapevolezza dei rischi legati alla presenza di armi da fuoco nelle case.

In un momento in cui la sicurezza e il benessere delle persone sono al centro dell’attenzione, è fondamentale agire con determinazione per prevenire situazioni simili in futuro. La collaborazione tra le autorità competenti, le associazioni e la società civile è essenziale per garantire la sicurezza e proteggere i cittadini da episodi di violenza.

L’incidente a Novate Milanese è un duro promemoria dell’importanza di promuovere una cultura di rispetto, comprensione e supporto reciproco all’interno delle famiglie e delle comunità. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di prevenire tragedie simili in futuro.

In conclusione, è fondamentale riflettere sulle conseguenze devastanti della violenza e lavorare insieme per creare un ambiente sicuro e protetto per tutti. Solo attraverso un impegno comune possiamo sperare di costruire un futuro migliore, libero dalla paura e dalla violenza.