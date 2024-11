Litigio tra venditori di pesce finisce con un accoltellamento e un inseguimento con una spranga: arrestato uno dei due

Un pescivendolo di Trapani è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un collega, dopo una lite avvenuta al mercato ittico locale. Secondo la polizia, l’uomo ha accoltellato il rivale e si è dato alla fuga, ma ha poi chiamato la polizia quando è stato inseguito e raggiunto dal padre della vittima armato di spranga.





I fatti risalgono al primo mattino del 26 ottobre scorso, quando una lite per motivi futili ha portato il pescivendolo a colpire il suo rivale con un coltello da pesca, ferendolo gravemente al braccio e alla schiena. L’allarme è scattato quando un uomo ferito è stato trovato vicino alla Questura, mentre il pescivendolo si era dato alla fuga.

Il cinquantenne è stato inseguito dal padre della vittima e, temendo per la propria incolumità, ha chiamato la polizia. Interrogato dagli agenti, ha confessato l’accaduto e ha indicato di essersi disfatto dell’arma grazie all’aiuto del fratello.

Secondo la ricostruzione degli eventi, l’arrestato si era allontanato dopo l’accoltellamento, ma è stato raggiunto dal padre della vittima e costretto a fermarsi. La vittima è stata soccorsa da persone presenti sul luogo e ha chiesto di essere accompagnata in Questura per sporgere denuncia.

In una chiamata al 112, l’uomo aveva dichiarato di temere per la propria vita a causa dell’inseguimento da parte del padre della vittima. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha arrestato il pescivendolo, che ha poi confessato l’accaduto.

“Mi sono sentito minacciato e ho chiamato la polizia per proteggermi.”

“È stata una situazione terribile, non volevo che le cose finissero così.”

Il pescivendolo è attualmente detenuto in attesa del processo. L’arma utilizzata nell’aggressione non è stata ancora ritrovata. La vittima, invece, si sta riprendendo dalle ferite riportate.

La comunità locale si è mostrata scioccata da questo episodio di violenza, soprattutto considerando che si è verificato in un luogo pubblico come il mercato ittico. Le autorità stanno indagando ulteriormente sull’accaduto al fine di fare luce su tutti i dettagli della vicenda.

