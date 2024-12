Loredana Bertè su Mammucari a Belve: “Francesca Fagnani è una vera signora”

La recente puntata di “Belve”, andata in onda martedì 10 dicembre, ha suscitato un acceso dibattito a seguito dell’intervista a Teo Mammucari. Il conduttore, visibilmente infastidito dalle domande poste da Francesca Fagnani, ha interrotto bruscamente l’intervista, abbandonando lo studio e rivolgendo un’espressione volgare alla conduttrice. Questo episodio ha generato numerose reazioni nel mondo dello spettacolo, tra cui quella della cantante Loredana Bertè.





Attraverso un tweet sul social X, la Bertè ha espresso il suo sostegno alla Fagnani, scrivendo: “Cara Francesca Fagnani, anche se a noi piacciono le ‘non signore’, devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera SIGNORA. Immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole”. Questo messaggio sottolinea l’apprezzamento della cantante per la professionalità dimostrata dalla giornalista durante l’intervista.

Loredana Bertè ha una conoscenza diretta del programma “Belve” e della sua conduttrice. Nella scorsa edizione, è stata ospite del programma, affrontando le domande incisive della Fagnani e condividendo aspetti personali della sua vita, tra cui l’amore per la sorella Mia Martini e le sue esperienze sentimentali.

Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato l’accaduto. Su X, ha condiviso un video di una sua precedente discussione con Teo Mammucari durante “Ballando con le Stelle”, accompagnato dal commento: “Questo è l’anno del ‘ve l’avevo detto'”. Questo riferimento evidenzia come episodi simili si siano già verificati in passato.

L’episodio ha sollevato interrogativi sul comportamento di Teo Mammucari durante interviste e apparizioni televisive. La sua reazione a “Belve” ha portato molti a riflettere sulla gestione delle interviste e sulle dinamiche tra intervistatore e intervistato. La professionalità di Francesca Fagnani è stata riconosciuta da molti colleghi e spettatori, che hanno apprezzato la sua compostezza di fronte alla situazione imprevista.

In conclusione, l’episodio ha messo in luce l’importanza della professionalità nel giornalismo e ha aperto un dibattito sulle modalità di conduzione e partecipazione alle interviste televisive. Le reazioni di figure di spicco come Loredana Bertè e Selvaggia Lucarelli sottolineano la rilevanza dell’accaduto nel panorama mediatico italiano.

