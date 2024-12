Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Se fossi omosessuale l’avrei ammesso” e Shaila: “Mi affido a ciò che provo, mia madre mi ha fatto soffrire”

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 16 dicembre, grande attenzione è stata riservata alla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che sembra ormai giunta al termine. Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di approfondire la situazione, soprattutto alla luce degli eventi accaduti nell’ultima settimana. Durante la puntata precedente, infatti, la madre di Shaila era entrata nella casa per parlare con la figlia, esprimendo giudizi molto severi sul suo comportamento e sul rapporto con Lorenzo. Questo intervento ha avuto un forte impatto sulla giovane, che ha mostrato segni di profonda crisi emotiva.





La madre di Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, ha rivolto alla figlia parole dure e dirette: “Se tu ti vedessi in questo momento ti vergogneresti, te lo giuro, perché non sei tu quella. Qua è un gioco e tutti stanno giocando tranne te.” Queste affermazioni hanno scosso profondamente la concorrente, già in difficoltà per la situazione con Lorenzo. Durante la conversazione con Signorini, la madre ha anche espresso la sua opinione sul fidanzato della figlia, definendolo un “giocatore accanito”.

Dopo l’incontro con la madre, Shaila Gatta ha avuto un momento di sfogo durante i confessionali, dove ha raccontato con le lacrime agli occhi il suo stato d’animo: “Sono molto addolorata per questa cosa. Mi sono sentita molto sbagliata e inadeguata. Tante volte avrei potuto cedere perché stavo senza soldi, gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, mi obbligavano, ma che ne sa mia mamma. Sono stata forte, una ragazza fortissima, un attimo mi sarei potuta perdere in strade sbagliate, non avevo soldi, non avevo niente.” Queste parole hanno mostrato una parte più vulnerabile della giovane ballerina, che ha raccontato le difficoltà affrontate in passato.

Dopo aver mostrato alcune clip di quanto accaduto nella Mistery Room, Signorini ha cercato di confortare la concorrente e darle spazio per esprimere il suo punto di vista. Shaila ha spiegato che l’intervento della madre l’ha fatta riflettere su molte cose: “Questo intervento di mia mamma, io avevo capito che lei magari si riferiva all’atteggiamento, per quella discussione che ho avuto. Mi sono resa conto che finora tante cose che ho vissuto le ho sempre raccontate come se le avesse vissute qualcun altro. Forse ho sempre vissuto tutto con estrema leggerezza, mi dicevo, forse è giusto che io stia zitta. Mi è successo da più grande non a 17 anni. Mio papà mi passava dei soldi, ho dormito per terra un anno e mezzo, avevo finito i soldi e magari passavo i tornelli della metro, è giusto che un genitore sia sereno.”

Durante il dibattito in studio, l’opinionista Beatrice Luzzi ha espresso il suo sostegno a Shaila, elogiandola per il modo in cui ha gestito il confronto con sua madre: “Hai avuto il rispetto di accogliere tua madre, accettarla, la grande solidità di rimanere te stessa. L’altra sera sei stata davvero una donna libera.” Questo commento ha sottolineato la forza dimostrata dalla concorrente nonostante le difficoltà.

Ma le tensioni non si sono fermate qui. Un altro video mostrato durante la puntata ha rivelato una conversazione tra Shaila e sua madre riguardo a Lorenzo Spolverato. In questo dialogo, la madre ha espresso un giudizio molto negativo sul giovane: “È una brutta persona. Non è buono.” Poco prima di uscire dalla casa, ha aggiunto una frase che ha fatto discutere: “È gay.”

Questa affermazione ha suscitato una forte reazione sia dentro che fuori dalla casa. Shaila, visibilmente turbata, ha cercato di difendere il suo compagno: “Io mi baso su quello che vivo qua, difendo quello in cui credo e ci ho sempre creduto in lui. Il sentimento non si comanda. Non posso essere nemmeno sui social, non posso sapere quello che circola in giro.” Nel frattempo, Lorenzo, che stava seguendo tutto dal confessionale, è stato chiamato nella Mistery Room per commentare quanto accaduto.

Il giovane si è detto profondamente colpito dalle parole della madre di Shaila: “Ci sono rimasto e ci rimango ancora ora. Io e Shaila abbiamo affrontato questa discussione tutta la settimana.” La situazione tra i due sembra essere sempre più complicata e l’intervento della madre di Shaila non ha fatto altro che alimentare i dubbi e le tensioni.

La puntata si è conclusa lasciando molti interrogativi sulla relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due riusciranno a superare questa crisi o decideranno di mettere fine alla loro storia? Nel frattempo, il pubblico continua a seguire con attenzione gli sviluppi all’interno della casa più spiata d’Italia.