Lorenzo Spolverato chiama “Amo’” Helena Prestes: il gesto al Grande Fratello che infiamma il web

Il riavvicinamento tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes al Grande Fratello alimenta il dibattito tra i fan e suscita la reazione glaciale di Shaila Gatta.





Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes sembra aver ripreso quota, dopo settimane di gelo seguite alla fine della loro breve relazione all’inizio del reality. Conclusa la storia tra Lorenzo e Shaila Gatta, alcuni gesti tra il fotomodello milanese e la brasiliana non sono passati inosservati, scatenando il pubblico sui social.

In particolare, Lorenzo ha ripreso a interagire con Helena in modo sempre più affettuoso. Dalla tavola al giardino, i due sono stati visti insieme in diverse occasioni, e durante una conversazione, Lorenzo si è rivolto a lei con un nomignolo sorprendente: “Amo’”. Questa parola, tipicamente riservata a legami intimi, ha fatto esplodere i commenti online. “Ora Lorenzo chiama addirittura Amo’ Helena!” ha scritto un utente su Twitter, condividendo il video del momento.

Questi comportamenti non sono sfuggiti a Shaila Gatta, che ha osservato i due con un atteggiamento distante e apparentemente glaciale. Shaila ha recentemente ammesso di essere ancora innamorata di Lorenzo e di provare difficoltà nel vederlo avvicinarsi a Helena, sua rivale dichiarata. La situazione ha creato nuove tensioni all’interno della Casa, mentre il pubblico si divide tra chi supporta un possibile ritorno di fiamma tra Lorenzo e Shaila e chi invece preferisce vederlo al fianco di Helena.

Durante un episodio, Lorenzo ha chiesto a Helena un oggetto per curarsi le unghie. Helena, non avendolo a disposizione, gli ha suggerito di chiederlo proprio a Shaila, alimentando ulteriori discussioni tra i fan. Per molti, questo scambio dimostra che il triangolo amoroso tra Lorenzo, Shaila ed Helena è tutt’altro che risolto.

La vicenda ha riacceso l’interesse per le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello, con il pubblico curioso di scoprire come evolveranno i rapporti tra i protagonisti. Helena, che in passato aveva mostrato interesse anche per Javier Martinez, sembra essere al centro di diverse situazioni emotive, mentre Lorenzo si trova in una posizione delicata, diviso tra passato e possibili nuovi legami.

Nel frattempo, Helena ha stretto una forte amicizia con Zeudi Di Palma, aggiungendo un ulteriore elemento alle complessità delle relazioni nella Casa. La prossima puntata, condotta da Alfonso Signorini, potrebbe chiarire il futuro di questi intrecci, con l’atteso confronto tra i protagonisti di questo intricato triangolo.

Il gesto di Lorenzo ha fatto sorgere domande tra i fan: si tratta di un segnale di un vero sentimento o di una strategia per mantenere alta l’attenzione? In ogni caso, l’interazione tra Lorenzo ed Helena e la reazione di Shaila promettono di regalare nuovi colpi di scena nel corso del programma, mantenendo il pubblico incollato agli schermi.