Lorenzo Spolverato rischia la squalifica dal Grande Fratello: i fan invocano provvedimenti per una “frase troppo grave”

Il modello milanese Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello 2024, è nuovamente al centro delle polemiche. Una frase pronunciata in un momento di leggerezza ha scatenato una tempesta sui social, con molti spettatori che chiedono la sua immediata squalifica. L’episodio ha riacceso le critiche nei confronti della gestione del programma, ritenuta troppo indulgente verso comportamenti controversi.





Durante una conversazione nella casa, Spolverato si è lasciato andare a una battuta ritenuta offensiva, affermando: “Io sono quello con la 104”. Il riferimento alla legge italiana che garantisce tutele ai disabili e ai loro familiari non è passato inosservato, generando una valanga di commenti indignati. Su piattaforme come X (ex Twitter) e Instagram, l’hashtag #FuoriLorenzo è diventato virale, segno di un malcontento diffuso tra gli spettatori del reality.

Questa non è la prima volta che Spolverato si trova al centro di accuse per frasi inappropriate. Il modello, infatti, ha spesso attirato l’attenzione per battute infelici e comportamenti considerati irrispettosi. Tuttavia, fino a oggi, non sono stati presi provvedimenti ufficiali nei suoi confronti. Un atteggiamento che ha spinto molti a criticare duramente la produzione e il conduttore Alfonso Signorini, accusati di non intervenire in modo deciso per arginare simili episodi.

Un altro momento controverso ha visto protagonista nuovamente Spolverato, questa volta per un commento sul pallavolista argentino Javier Martinez, anch’egli concorrente nella casa. Confidandosi con alcuni coinquilini, Spolverato ha rivelato: “Ho sognato di picchiarlo, non lo sopporto proprio”. Una frase che ha sollevato ulteriori polemiche, con molti utenti che hanno interpretato le sue parole come un’espressione di aggressività inaccettabile.

Le tensioni con Javier Martinez non sono nuove. I due hanno avuto diversi scontri durante il programma, ma questa uscita ha alimentato il dibattito sulla necessità di stabilire limiti più rigidi all’interno della casa. Alcuni spettatori hanno evidenziato come tali comportamenti non solo danneggino l’immagine del programma, ma possano avere un impatto negativo sui più giovani che seguono lo show.

Nelle ultime settimane, Spolverato era già finito sotto accusa per una serie di commenti ritenuti sessisti. Molti ricordano le sue battute sulle donne, che avevano sollevato indignazione già nei primi giorni di trasmissione. Tuttavia, nonostante le critiche, il concorrente sembra essere stato graziato in più di un’occasione, alimentando la percezione che ci siano dei “preferiti” nel reality a cui tutto viene concesso.

La produzione del programma, intanto, resta sotto pressione. I fan chiedono a gran voce un intervento deciso da parte di Alfonso Signorini nella puntata prevista per martedì sera. Secondo molti, un’eventuale mancanza di provvedimenti rischierebbe di compromettere ulteriormente la credibilità del reality. Alcuni telespettatori hanno sottolineato come sia necessario un segnale forte, come la squalifica immediata, per ribadire che certe affermazioni e comportamenti non sono tollerati.

Tra i più critici, alcuni ex partecipanti del Grande Fratello hanno espresso il loro disappunto attraverso i social. Uno di loro ha scritto: “Chi partecipa a un reality deve capire che ogni parola ha un peso. La produzione non può far finta di niente”.

Anche alcuni personaggi noti, che seguono assiduamente il programma, si sono uniti al coro delle critiche. La conduttrice Barbara D’Urso, ad esempio, ha commentato durante una trasmissione televisiva: “Bisogna intervenire subito. Il Grande Fratello è un programma seguito da milioni di persone, non possiamo ignorare certi episodi”. Parole che hanno trovato riscontro anche tra il pubblico, che ha apprezzato il suo intervento.