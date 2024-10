L’oroscopo del 28 ottobre 2024: le previsioni giornaliere per ogni segno a cura di Ginny

L’oroscopo di lunedì 28 ottobre 2024 preannuncia una giornata caratterizzata da tensioni e vitalità, accentuate dalla Luna in Vergine. È un momento in cui le emozioni potrebbero esplodere e le situazioni richiedono attenzione e cautela. Scopriamo come gli astri influenzano i vari segni zodiacali in questo frenetico inizio settimana.

Nell’oroscopo di oggi, la Luna in Vergine rinforza l’idea di razionalità e disciplina in un contesto dominato da Marte e dalle energie di Plutone, Nettuno e Urano. Mentre il segno del Toro si presenta come il fortunato della giornata, i Pesci dovrebbero prepararsi a qualche sfida in più. Scopriamo insieme le previsioni per l’amore, il lavoro e la fortuna segno per segno.





Ariete

In questa giornata, le tue priorità sembrano concentrarsi su pochi specifici legami interpersonali, con il resto che appare come una semplice distrazione. Il maltempo imperversante ti lascia indifferente; la tua capacità di affrontare le avversità emerge attraverso un approccio pratico e risoluto, facilitato da Venere. È fondamentale mantenere questo spirito pragmatico e concentrato.

Amore: è tutto o nulla.

è tutto o nulla. Lavoro: eviti le mansioni banali.

eviti le mansioni banali. Fortuna: la brami ardentemente.

la brami ardentemente. Consiglio del giorno: focalizzati su te stesso.

focalizzati su te stesso. Voto: 7 egoriferito.

Toro

Oggi la Luna in posizione favorevole ti sprona a dedicarti alla cura della tua casa. Con Marte al tuo fianco, sei energico e pronto per affrontare qualsiasi tipo di manutenzione necessaria. Non è solo una questione di casa, ma anche di prenderti cura degli spazi e delle cose che ami. La tua attitudine positiva è contagiosa e ti porta a concentrarti sui risultati.

Amore: desideri renderlo perfetto.

desideri renderlo perfetto. Lavoro: utilizzi al meglio le tue capacità pratiche.

utilizzi al meglio le tue capacità pratiche. Fortuna: ti supporta in modo inaspettato.

ti supporta in modo inaspettato. Consiglio del giorno: dedicati a piccoli lavori domestici.

dedicati a piccoli lavori domestici. Voto: 8 e mezzo volenteroso.

Gemelli

In un periodo in cui cerchi la semplicità, gli influssi della Luna e di Venere ti invitano a declinare impegni e a ridurre la tua agenda. Concentrati su ciò che ti offre vera gioia e svago. Questo è il momento di goderti il presente, lasciando da parte le preoccupazioni.

Amore: è assente.

è assente. Lavoro: l’atmosfera è quasi surreale.

l’atmosfera è quasi surreale. Fortuna: hai bisogno di una pausa.

hai bisogno di una pausa. Consiglio del giorno: recupera la tua energia.

recupera la tua energia. Voto: 5 e mezzo a riposo.

Cancro

La tua naturale propensione verso il benessere emotivo oggi è amplificata dalla presenza della Luna. Il desiderio di connessione con gli altri ti rende una figura affettuosa e comprensiva. Non esitare a mostrare il tuo lato più empatico, questo è il giorno ideale per creare legami profondi.

Amore: è un’esperienza costruita di emozioni.

è un’esperienza costruita di emozioni. Lavoro: instancabile e dedito.

instancabile e dedito. Fortuna: ti avvicina alle persone care.

ti avvicina alle persone care. Consiglio del giorno: contatta gli amici per offrire supporto.

contatta gli amici per offrire supporto. Voto: 7 e mezzo altruista.

Leone

Oggi potresti sentirti ispirato a rafforzare i legami familiari. Con Venere che sottolinea i tuoi valori, hai l’opportunità di costruire connessioni durature. Continua a dare importanza alla qualità delle relazioni, come un vero leader della tua tribù.

Amore: desideri un rapporto ideale.

desideri un rapporto ideale. Lavoro: le tue vibrazioni positive sono contagiose.

le tue vibrazioni positive sono contagiose. Fortuna: amplifica i tuoi successi.

amplifica i tuoi successi. Consiglio del giorno: rivedi i ricordi della tua famiglia.

rivedi i ricordi della tua famiglia. Voto: 7 tutto cuore.

Vergine

Con la Luna nel tuo segno, oggi sei particolarmente efficace nel problemi. La tua capacità di adattarti alle circostanze ti consente di trovare soluzioni pratiche. Approfitta di questa energia per fare progressi sia in ambito personale che professionale.

Amore: puntare alla gioia è il tuo obiettivo.

puntare alla gioia è il tuo obiettivo. Lavoro: sei un pianificatore inossidabile.

sei un pianificatore inossidabile. Fortuna: un ottimo alleato.

un ottimo alleato. Consiglio del giorno: prepara una strategia per ogni imprevisto.

prepara una strategia per ogni imprevisto. Voto: 8 organizzata.

Bilancia

In questo periodo, potresti essere eccessivamente critica con te stessa. Non lasciare che Marte contro influisca sulla tua autostima. Venere sottolinea le tue qualità: ricorda che sei capace di tanto. Coltiva la fiducia in te stessa e mettiti in luce.

Amore: ricevi molto supporto.

ricevi molto supporto. Lavoro: cerca di essere più serena.

cerca di essere più serena. Fortuna: abbraccia i complimenti.

abbraccia i complimenti. Consiglio del giorno: credi di più nelle tue capacità.

credi di più nelle tue capacità. Voto: 7, ma mira a di più.

Scorpione

Questa giornata ti regala opportunità di brillare. Con Mercurio nel tuo segno, è il momento di festeggiare i tuoi successi e condividere gioia con gli altri. Evita di isolarti e abbraccia ogni occasione per festeggiare con le persone a te care.

Amore: sei pronto a dedicarti anima e corpo.

sei pronto a dedicarti anima e corpo. Lavoro: eccelli senza rivali.

eccelli senza rivali. Fortuna: spumeggiante come festeggiamenti all’aperto.

spumeggiante come festeggiamenti all’aperto. Consiglio del giorno: apriti a nuove esperienze.

apriti a nuove esperienze. Voto: 8 di puro divertimento.

Sagittario

Attento a non farti sopraffare da frustrazioni, la Luna in opposizione oggi potrebbe portarti a sentirti meno energico rispetto al solito. Non lasciare che piccole delusioni influenzino il tuo umore; ricorda che ogni ciclo ha alti e bassi.

Amore: cerca chiarezza.

cerca chiarezza. Lavoro: ambisci sempre alla cima.

ambisci sempre alla cima. Fortuna: non sottovalutarla.

non sottovalutarla. Consiglio del giorno: ricerca relax e serenità.

ricerca relax e serenità. Voto: 5 e mezzo, prendi tempo.

Capricorno

La tua determinazione oggi ti porterà a compiere progressi, anche se lentamente. Mercurio e la Luna ti favoriscono, anche se Marte potrebbe rallentare il tuo slancio. Concentrati su obiettivi a lungo termine, senza farti frenare da paragoni con il passato.

Amore: costruisci relazione per volta.

costruisci relazione per volta. Lavoro: non perdere di vista il tuo percorso.

non perdere di vista il tuo percorso. Fortuna: cerca di non demoralizzarti.

cerca di non demoralizzarti. Consiglio del giorno: esercita la pazienza.

esercita la pazienza. Voto: 7 e mezzo, tutto sta migliorando.

Acquario

Se la tua mente è in subbuglio, oggi è un giorno in cui l’amore potrebbe offrirti sollievo rispetto all’ansia. Evita di affollare la tua mente con pensieri complessi; l’amore ti offre un’ancora di salvezza che è facile da afferrare.

Amore: trovati nell’intimità.

trovati nell’intimità. Lavoro: utilizza comunicazioni semplici.

utilizza comunicazioni semplici. Fortuna: ti porterà soddisfazioni.

ti porterà soddisfazioni. Consiglio del giorno: rimanda a domani le valutazioni difficili.

rimanda a domani le valutazioni difficili. Voto: 6 e mezzo, ma da migliorare.

Pesci

Oggi potrebbe risultarti difficile mantenere la calma. Con la Luna in opposizione e Venere contro, le emozioni sono altalenanti. Fai attenzione a come comunichi, potresti trovarti in situazioni spiacevoli. Una pausa riflessiva potrebbe essere utile.