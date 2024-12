L’orso si rifugia sull’albero, ma viene colpito: cacciatore muore travolto dall’animale

Un tragico incidente ha segnato la fine della vita di Lester C. Harvey, un uomo di 58 anni residente negli Stati Uniti, nella contea di Lunenburg, in Virginia. L’episodio è avvenuto lo scorso 9 dicembre, durante una battuta di caccia che si è trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’uomo è stato colpito dalla carcassa di un orso nero, ucciso da un colpo di fucile sparato da uno dei suoi compagni. L’animale, cadendo dall’albero su cui si era rifugiato, ha travolto Harvey, che si trovava a pochi metri dalla base.





Il gruppo di cacciatori, di cui faceva parte il 58enne, era intento a inseguire l’orso che si era rifugiato su un albero per sfuggire ai loro cani. Uno dei partecipanti alla battuta ha sparato all’animale, uccidendolo sul colpo. Tuttavia, nel momento in cui il corpo del plantigrado è precipitato al suolo, ha colpito violentemente Harvey, provocandogli gravi ferite. L’uomo è stato immediatamente soccorso da uno dei suoi compagni e successivamente dai paramedici, che sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Dopo il primo intervento medico, Harvey è stato trasportato in un ospedale locale per ricevere cure urgenti. Tuttavia, a causa della gravità delle sue condizioni, è stato trasferito al VCU Medical Center, dove è rimasto ricoverato per diversi giorni. Nonostante gli sforzi dei medici, il 58enne è deceduto il 13 dicembre.

La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore nella comunità locale e tra i suoi familiari. Dal necrologio pubblicato in suo onore si apprende che Lester C. Harvey era un “imprenditore indipendente e appassionato di sport all’aria aperta”. Era sposato con April Harvey, con la quale aveva avuto cinque figli. La moglie ha espresso il suo dolore attraverso un post su Facebook in cui ha scritto: “Non stava facendo niente di sbagliato, aveva solo portato fuori il cane! Sto cercando di mantenere la mia fede in Dio, ma questo ha distrutto la mia vita, quindi è davvero dura!”

Le autorità della Virginia, in particolare il ‘Department of Wildlife Resources’, hanno avviato un’indagine per ricostruire con precisione l’accaduto. Sebbene non sia stato chiarito ufficialmente se la vittima sia stata schiacciata dal peso dell’animale o se le ferite siano state causate diversamente, il dipartimento ha ricordato che “è illegale paralizzare, danneggiare o staccare un orso da un albero con l’intento di continuare una caccia, un inseguimento o allo scopo di addestrare i cani”. Questa normativa mira a garantire una maggiore sicurezza sia per i cacciatori sia per gli animali selvatici.

Incidenti simili non sono del tutto rari nel contesto della caccia negli Stati Uniti. Un caso analogo si era verificato nel 2018 in Alaska, quando un uomo era rimasto gravemente ferito dopo che il suo compagno di caccia aveva sparato a un orso su una montagna. L’animale, rotolando giù per il pendio, aveva travolto il cacciatore e provocato il distacco di rocce che lo avevano colpito.

La morte di Lester C. Harvey ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante le battute di caccia e sull’importanza di rispettare le normative vigenti per evitare tragedie simili. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia del 58enne, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento difficile.

La moglie April Harvey ha descritto il marito come un uomo dedito alla famiglia e alle attività all’aperto. La sua passione per la natura e lo spirito avventuroso lo avevano portato a partecipare a numerose battute di caccia nel corso della sua vita. Tuttavia, questo tragico episodio ha evidenziato quanto possano essere imprevedibili e pericolose tali attività.

Nonostante la tragedia, gli amici e i conoscenti di Harvey hanno voluto ricordarlo come una persona generosa e appassionata. “Era sempre pronto ad aiutare gli altri e amava condividere la sua passione per la natura con chi gli stava vicino”, ha raccontato uno dei suoi amici più stretti.

Le autorità continueranno a indagare sull’incidente per determinare eventuali responsabilità e garantire che episodi simili non si ripetano in futuro. Nel frattempo, la comunità della contea di Lunenburg piange la perdita di uno dei suoi membri più amati, mentre la famiglia di Lester C. Harvey cerca conforto nella memoria del marito e padre che hanno perso troppo presto.