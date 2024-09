Luca Giurato, il dolce commovente gesto della moglie al momento dell’ultimo saluto

Si sono svolti oggi a Roma i funerali di Luca Giurato, un tributo alla sua carriera e alla sua personalità, con la presenza di molti amici e colleghi.





Funerali Luca Giurato, le parole della moglie commuovono tutti

Si sono tenuti oggi, venerdì 13 settembre 2024, alle 14:30, i funerali di Luca Giurato presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. Un corteo affettuoso ha accolto il feretro del noto giornalista e conduttore tv, scomparso improvvisamente il 11 settembre a causa di un infarto mentre si trovava in vacanza. A 84 anni, Giurato ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha amato e stimato. Tra i momenti più toccanti della cerimonia si è registrato il gesto della moglie, Daniela Vergara, che ha commosso tutti i presenti nel luogo da cui l’amore per Luca emanava luminoso.

Tanti vip ai funerali di Luca Giurato

Una folla nutrita si è radunata all’esterno della chiesa, composta da vip e curiosi interessati a rendere omaggio a un uomo amato dal pubblico italiano. In molti hanno voluto condividere ricordi e aneddoti su Luca, tra cui il giornalista Amedeo Goria, che ha sottolineato come Giurato fosse un modello di gentilezza e serenità: “Luca era la persona che tutti dovrebbero essere. Gentile, tranquillo, sereno. Ogni parola che diceva era un messaggio benevolo e buono per gli altri”, ha dichiarato Goria a Fanpage. Inoltre, ha evocato episodi divertenti, come quando lo spingeva contro la telecamera durante le interviste, sottolineando l’atmosfera leggera che Giurato sapeva creare.

Tra altre personalità presenti, Paola Saluzzi, amica e storica partner di Giurato, lo ha descritto come “un signore vero”, sperando che possa godere di un’eternità a colori.

Non è passata inosservata la presenza di Mara Venier, che ha dedicato la conferenza stampa di Domenica In alla memoria di Luca, dichiarando: “Non potevo non essere qui, perché è lui che mi ha voluta 31 anni fa”. Visibilmente emozionata, ha ammesso che questa rappresenta “una giornata molto triste” per lei.

Altri volti noti come Livia Azzariti, Eleonora Daniele, e il giornalista Rai Dario Laruffa hanno onorato la sua memoria, con Pier Ferdinando Casini che ha definito Giurato “un uomo di grande spontaneità”. Al momento dell’uscita del feretro dalla chiesa, è risuonata una frase che ha colto l’essenza di ciò che Luca rappresentava per il pubblico: “Luca, porta tanta allegria ai nostri defunti”, ha gridato qualcuno, evidenziando la sua capacità di diffondere gioia e positività.

Le ultime parole della moglie

La moglie di Luca, Daniela, ha condiviso alcune emozionanti parole per commemorare il marito durante la cerimonia. Ha espresso la sua gratitudine per la vita trascorsa insieme, sottolineando quanta importanza avesse avuto nel suo mondo e in quello di innumerevoli spettatori. Daniela ha esclamato che la loro storia è stata un esempio di amore vero e duraturo, un legame che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto. Queste sinceri e toccanti parole hanno lasciato il pubblico in lacrime, riflettendo sull’impatto significativo che Giurato ha avuto, non solo nella televisione italiana ma anche nelle vite delle persone che lo circondavano.

Luca Giurato sarà ricordato non solo per la sua carriera brillante ma anche per la sua personalità solare e il suo contributo alla cultura pop italiana. La celebrazione della sua vita rappresenta un tributo sentito a un uomo che ha saputo conquistare i cuori di tanti, e il suo ricordo vivrà attraverso le storie e i momenti che ha condiviso con tutti noi.