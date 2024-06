Lucio Presta ha avuto un incidente che ha messo a rischio la sua vita. L’uomo è manager e marito di Paola Perego

Lucio Presta, noto manager delle celebrità e marito della conduttrice Paola Perego, ha vissuto momenti di terrore a causa di un incidente avvenuto mentre si trovava alla guida del suo trattore nelle campagne della Sabina, Lazio. Presta, 64 anni, è sopravvissuto per miracolo a un ribaltamento del mezzo agricolo che ha causato serie lesioni fisiche.





Presta, considerato uno dei più influenti agenti di spettacolo in Italia, si trovava nel suo terreno quando il trattore si è ribaltato, schiacciandolo con i suoi 450 chili. Nonostante il pesante impatto, Presta ha avuto la prontezza di mettersi su un fianco, minimizzando così i danni agli organi vitali. Questo riflesso ha limitato le conseguenze a fratture delle costole e problemi alla spalla, evitando danni peggiori.

Immediatamente soccorso, Lucio Presta è stato trasportato in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico. Fonti vicine all’agente confermano che è in via di guarigione, sebbene Paola Perego non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

Lucio Presta: Dall’ex Ballerino all’Agente dei VIP

Presta è noto per il suo ruolo di primo piano nel mondo dello spettacolo italiano. Ex ballerino, possiede il 30% della società Arcobaleno Tre, un’agenzia che gestisce molti dei volti più noti della televisione italiana, tra cui la stessa Perego, anche lei socia al 30%. La lista delle celebrità seguite da Presta include nomi di spicco come Amadeus e Stefano De Martino, sebbene con entrambi i rapporti siano recentemente stati caratterizzati da tensioni e separazioni professionali. Inoltre, tra i suoi assistiti ci sono Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlotta Mantovan e Ingrid Muccitelli.

Presta e Perego si sono sposati nel 2011 dopo un fidanzamento di due anni, con nozze che hanno attirato grande attenzione da parte della stampa rosa italiana. Per entrambi si trattava di seconde nozze: Presta, infatti, era stato precedentemente sposato con Simonetta e poi con Emanuela, con la quale ha avuto due figli, Beatrice e Niccolò. Anche Paola Perego aveva alle spalle un matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale, da cui sono nati i figli Giulia e Riccardo.

Un Futuro Sotto una Nuova Luce

Con Lucio Presta ora in fase di recupero, la comunità dello spettacolo italiano si stringe attorno a lui e alla sua famiglia, augurandogli una pronta guarigione. La sua capacità di mantenere la calma in una situazione così pericolosa testimonia la sua forza e determinazione, qualità che ha dimostrato lungo tutta la sua carriera. Intanto, l’agenzia Arcobaleno Tre continua a operare nel mondo dello spettacolo, garantendo che i suoi clienti ricevano il miglior supporto possibile anche in assenza temporanea del suo leader.