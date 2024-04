Luigi Fontana età, biografia, carriera e vero nome: chi è il figlio di Jimmy Fontana

Chi è Luigi Fontana figlio di Jimmy Fontana? Scopriamo più da vicino la vita e la carriera di Luigi Fontana, il talentuoso figlio di Jimmy Fontana, che ha seguito le orme paterne nel mondo della musica. Classe 1963, l’artista ha seguito le orme del padre nel mondo della musica.





Luigi Fontana, chi è: biografia, carriera e vero nome del primo figlio di Jimmy

Molti appassionati di musica ricordano con affetto Jimmy Fontana, l’iconico cantante dietro la celebre canzone “Il Mondo”. Scomparso nel 2013, Jimmy ha lasciato un’eredità duratura non solo attraverso la sua musica, ma anche tramite i suoi figli. Tra di loro, Luigi, nato con il nome di Luigi Sbriccioli, ha deciso di calcare le stesse scene del padre, continuando a portare avanti la tradizione familiare nel mondo della musica. Ecco alcune curiosità e dettagli sulla vita e la carriera di Luigi Fontana. A seguire: biografia e carriera di Luigi Fontana

Chi è Luigi Fontana, il figlio di Jimmy: biografia e carriera

Nato il 16 febbraio 1963, Luigi è il figlio maggiore di Jimmy Fontana e sua moglie Leda. Fin da piccolo, Luigi ha mostrato un forte interesse per la musica, stimolato dal continuo fermento creativo presente in casa. Crescendo, ha appreso le prime nozioni musicali nel piccolo studio di registrazione di famiglia, dove il padre Jimmy registrava i suoi brani. Questo ambiente domestico ricco di stimoli artistici ha permesso a Luigi di sviluppare le sue capacità compositive e interpretative, sotto la guida esperta del padre.

Dagli inizi degli anni ’80 fino alla fine del 1990, Luigi ha collaborato strettamente con suo padre. Inizialmente, ha ricoperto il ruolo di chitarrista e corista nei tour di Jimmy, per poi evolversi in un pianista e cantante solista a partire dagli anni ’90. Questa esperienza gli ha permesso di affinare ulteriormente le sue abilità e di guadagnare una preziosa esperienza sul palco, esibendosi non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Dopo la scomparsa del padre, Luigi ha subito un periodo di pausa dalla scena musicale, durante il quale ha riflettuto sul suo percorso artistico e personale. Tuttavia, la passione per la musica ha prevalso, e Luigi è ritornato a esibirsi, deliziando il pubblico con le sue performance dal vivo, sia in Italia che a livello internazionale.

Oltre alle sue esibizioni dal vivo, Luigi Fontana ha anche una ricca discografia alle spalle. Ha scritto diversi brani per suo padre, incluso il famoso “Beguine”, e ha pubblicato un album solista intitolato “L’illusionista e altre storie”. Questo album riflette la sua maturità artistica e la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica, qualità che ha ereditato e perfezionato grazie all’influenza del padre.

Le collaborazioni con il mondo dei cartoni animati

Luigi Fontana ha anche esplorato il mondo dell’animazione, prestando la sua voce per le versioni italiane di alcuni celebri cartoni animati tra il 1992 e il 1998. Questo incarico gli è stato affidato grazie alla sua espressiva capacità vocale, che ha catturato l’attenzione della Disney. Tra i personaggi doppiati, spicca il principe Derek nel cartone animato “L’incantesimo del lago”, dove ha potuto dimostrare non solo le sue abilità come cantante ma anche come attore di doppiaggio.

La carriera di Luigi Fontana è un vivido esempio di come il talento e la passione per la musica possano essere trasmessi di generazione in generazione. Seguendo le orme del padre, Luigi ha saputo creare un proprio percorso artistico, dimostrando che l’eredità di Jimmy Fontana continua a vivere attraverso la musica e le performance del figlio.