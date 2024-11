Luisa Corna: chi è, compagno, figli e dettagli sulla vita privata

Luisa Corna, classe 1965, è una delle figure più versatili dello spettacolo italiano: cantante, conduttrice, attrice ed ex modella, ha conquistato negli anni un posto speciale nel cuore del pubblico. Dopo un periodo lontano dalla televisione, la Corna continua a coltivare la sua passione per il canto e si dedica al teatro, senza dimenticare i momenti in famiglia con il marito, Stefano Giovino.





Gli esordi e la carriera musicale

La carriera di Luisa Corna è iniziata a soli 18 anni come modella, lavorando con importanti marchi italiani e internazionali come Missoni e Dolce & Gabbana e posando per celebri fotografi, tra cui Helmut Newton. Tuttavia, la sua passione per la musica è emersa presto, portandola a unirsi alla Tequila Band e a partecipare nel 1991 al Festival di Castrocaro, dove si è classificata seconda.

Nel 1997 entra nel cast di Domenica In come cantante, mentre nel 2002 partecipa al Festival di Sanremo con Fausto Leali, interpretando il brano Ora che ho bisogno di te, che le vale il quarto posto. Nella sua carriera musicale ha pubblicato due album e collaborato con artisti come Renato Zero, Alex Britti e Gino Paoli.

Un ritiro momentaneo e un ritorno con nuove prospettive

Nel 2004 Luisa Corna si è allontanata dal mondo dello spettacolo per motivi personali, dovendo prendersi cura del padre malato. “Quando hai un tumore in casa, hai a che fare con il dolore, e in quel momento non potevo andare in onda”, ha dichiarato in un’intervista a Nuovo. Da allora, le sue apparizioni televisive si sono diradate, ma ha continuato a lavorare in teatro e a partecipare a concerti, mantenendo il contatto con il suo pubblico. Nel 2012, torna in televisione come concorrente di Tale e Quale Show.

Vita privata: dagli amori passati al matrimonio con Stefano Giovino

Nella vita sentimentale di Luisa Corna non sono mancati amori celebri. Ha avuto una lunga relazione con l’ex calciatore Aldo Serena, durata dieci anni, e un breve fidanzamento con il cantautore Alex Britti, con cui è stata presentata da Zucchero. Negli ultimi anni, però, il suo cuore è stato conquistato da Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri di 15 anni più giovane, con cui ha iniziato una relazione circa dieci anni fa e che ha sposato il 9 settembre 2023. “Erano tanti anni che stavo da sola. Poi ho incontrato lui a Palazzolo sull’Oglio. Ed è stato come un colpo di fulmine”, ha raccontato l’artista.

Giovino, proveniente da una relazione precedente, ha due figli, con i quali Luisa ha un ottimo rapporto. “Mi dà sicurezza, serenità. Lui ha riportato equilibrio e serenità in me”, ha dichiarato la Corna, che ha trovato nel marito un sostegno fondamentale per la sua vita personale e professionale.

Luisa Corna oggi: tra spettacolo e impegno sociale

Anche se non è più una presenza costante sul piccolo schermo, Luisa Corna si dedica a nuovi progetti e a esibirsi dal vivo, spesso partecipando a spettacoli teatrali e concerti. Recentemente, ha espresso il desiderio di tornare a cantare al Festival di Sanremo, luogo che le ha regalato alcuni dei momenti più significativi della sua carriera.

Curiosità e aneddoti su Luisa Corna

La vita di Luisa Corna è ricca di curiosità e storie interessanti:

Cinema: Ha debuttato nel cinema nel 1997 interpretando la dea Kali nel film Nirvana di Gabriele Salvatores. Problema di glicemia: A causa della sua ipoglicemia, non può partecipare a reality come L’Isola dei Famosi, come ha rivelato in un’intervista. Difficoltà legate a un gossip: Nel 2004, un pettegolezzo infondato che la collegava a Umberto Bossi durante un ictus ha causato alla cantante grande disagio. Scrittrice per bambini: Ha pubblicato un libro per l’infanzia insieme a Annalisa Minetti, trattando temi come la diversità e il bullismo. La canzone per il padre: Ha composto Angolo di cielo, un brano dedicato al padre Giacomo, scomparso nel 2004, a cui era molto legata. Sogni nel cassetto: In un’intervista ha dichiarato che uno dei suoi desideri più grandi sarebbe di tornare a cantare a Sanremo. Passione per l’atletica: Da giovane, ha praticato atletica leggera, in particolare le discipline dei 400 e degli 800 metri.

La nuova vita a Brindisi

Oggi, Luisa Corna vive a Brindisi insieme al marito Stefano Giovino. In una recente intervista con Mara Venier a Domenica In, ha elogiato la qualità della vita nella città pugliese: “A Brindisi si vive benissimo. È un posto meraviglioso. C’è un solo piccolo difetto: si mangia troppo bene”. Questo trasferimento riflette la scelta di Luisa di dedicarsi a una vita più tranquilla e lontana dai riflettori, trovando in Brindisi un luogo in cui sentirsi a casa.

Un’icona della TV italiana

Nonostante una carriera ormai distante dai riflettori quotidiani della televisione, Luisa Corna rimane una figura amata e rispettata dal pubblico italiano. La sua storia, segnata da successi, sfide personali e una passione autentica per l’arte e lo spettacolo, continua a ispirare.