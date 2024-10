A un anno dalla prematura scomparsa di Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023, sua madre Suzanne Morrison ha condiviso i dettagli dell’ultima conversazione avuta con il figlio, rivelando una premonizione inquietante.

La famiglia di Matthew Perry si è riunita per commemorare l’attore di Friends, che ci ha lasciato all’età di 54 anni a causa di un’overdose di ketamina a Los Angeles. Intervistati da Savannah Guthrie per il programma Today della NBC, i familiari hanno espresso il loro dolore e la loro perdita. Suzanne Morrison, madre di Perry, ha testimoniato un momento significativo prima della sua morte. Da parte sua, il patrigno di Perry, Keith Morrison, ha affermato di voler giustizia per il figlio, affermando: “Chi fornisce droghe che uccidono le persone pagherà caro”.





L’Ultima Conversazione di Matthew Perry con sua Madre

Nell’ultimo scambio di parole con Matthew Perry, Suzanne Morrison ha rivelato che suo figlio le disse di amarla e di essere felice di passare del tempo con lei. Le sue parole, però, portavano un peso particolare:

“Era quasi come se fosse una premonizione di qualcosa. Non ci ho fatto caso in quel momento, ma ho pensato: ‘Da quanto tempo non facevamo una conversazione del genere?’. Credevo che ci fosse qualcosa di ineluttabile nell’aria. Lui lo percepiva. Ma ha detto: ‘Non ho più paura’. E questo mi ha molto preoccupata.”

Dopo la scomparsa di Perry, la famiglia ha dato vita alla Matthew Perry Foundation, un’iniziativa dedicata a fornire aiuto a chi combatte contro le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti. Questo progetto rappresenta un tentativo di trasformare la tragedia personale in un’opportunità di supporto per molti.

La Lotta per Giustizia: Keith Morrison Contro i Responsabili

La dipartita di Matthew Perry ha scatenato un’ondata di indignazione e una richiesta di giustizia. Finora, cinque persone sono state accusate nel processo legato alla sua morte. Tra queste, due individui sono stati arrestati. Con il processo fissato per marzo 2025, Keith Morrison ha espresso la sua determinazione a perseguire i responsabili della situazione che ha portato alla morte del figlio:

Spero, e credo che le agenzie coinvolte condividano quest’auspicio, che coloro che si sono messi in affari con droghe letali abbiano preso coscienza delle conseguenze. Non importa i titoli che possono vantare; la giustizia arriverà.

Quest’affermazione di Keith Morrison sottolinea l’importanza di rendere responsabili coloro che, tramite l’abuso di sostanze, continuano a mettere a rischio vite umane. La lotta contro la dipendenza e la ricerca di responsabilità nel trattamento delle malattie legate alla droga rimangono al centro del dibattito pubblico, non solo per ricordare Matthew Perry, ma anche per prevenire altre tragedie simili.