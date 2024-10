Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di Adamo Dionisi, volto di Suburra ed ex capo ultrà della Lazio aveva 59 anni

È morto Adamo Dionisi. L’attore aveva 59 anni ed era famoso per il suo ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv Suburra. Era malato da tempo. In passato, è stato capo ultrà della Curva della Lazio tra gli Irriducibili.





L’arresto nel 2001 e la scoperta della recitazione

Nato a Roma nel 1965, Dionisi è diventato noto per il suo ruolo di Manfredi Anacleti nella serie tv Suburra. Prima di iniziare a recitare, nel 2001 è stato arrestato per droga e ha passato un periodo nel carcere di Rebibbia a Roma. La sua passione per la recitazione è nata in carcere grazie ad alcuni progetti teatrali, e una volta uscito ha deciso di dedicarsi completamente alla recitazione. Nel 2017 è stato arrestato a Viterbo per aver distrutto una camera d’albergo e aggredito una donna che era con lui.

La carriera da attore di Adamo Dionisi

Oltre al suo ruolo in Suburra, Dionisi ha recitato in film e serie tv di successo che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. Tra i lavori più recenti ci sono Martedì e Venerdì (2024), Enea (2023), Morrison (2021), The Shift (2020), Famosa (2019) e Brutti e Cattivi. Per quanto riguarda la tv, ha fatto parte anche del cast della fiction Rocco Schiavone per Rai.