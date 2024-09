Macchina con quattro giovani a bordo si schianta contro il guardrail dell’A21: grave un ragazzo di 19 anni

Nella fresca mattinata di oggi, domenica 29 settembre, un evento tragico ha scosso la tranquillità dell’A21 tra Manerbio e Pontevico in direzione Cremona. Un’auto, con quattro giovani amici a bordo, è stata teatro di un violento impatto contro un guardrail, mandando in frantumi la quiete dell’alba. La loro giovinezza, compresa tra i 19 e i 23 anni, è stata improvvisamente sconvolta attorno alle 7 del mattino.





Il suono assordante dell’impatto ha risvegliato l’intera zona, mentre l’allarme è stato immediatamente lanciato al 112. I soccorritori del 118 e i coraggiosi vigili del fuoco si sono precipitati sul luogo dell’incidente, affrontando la scena devastante che si presentava loro.

Tra le lamiere contorte è emersa la figura di un giovane di 19 anni, gravemente ferito e in condizioni critiche. I soccorritori hanno lavorato instancabilmente per liberarlo dalla trappola di metallo, trasportandolo poi d’urgenza in elicottero all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le forze dell’ordine, nel frattempo, si sono impegnate a ricostruire l’accaduto, scrutando ogni dettaglio con attenzione meticolosa.

Al momento, sembra che nessun’altra vettura sia stata coinvolta in questo dramma straziante. L’indagine prosegue senza sosta, mentre ogni singolo aspetto dell’incidente viene scrutato con scrupolo.

In un istante, la tranquillità della mattina è stata sconvolta da un evento che ha cambiato per sempre le vite di quei giovani. Mentre il sole sorgeva all’orizzonte, la tragedia si è abbattuta su di loro come un tuono improvviso in un cielo sereno, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta e un dolore lancinante.