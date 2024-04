Maddaloni punta in alto, sfrutta la scia del Grande Fratello e descrive cosa ha deciso di fare

Maddaloni: l’ondata di successo che sta vivendo il protagonista quest’ultimo periodo non si ferma, e ora sciorina a tutti i suoi progetti post-Grande Fratello. L’estroso Maddaloni ha condiviso i suoi entusiasmanti obiettivi con Comingsoon, rilasciando un’intervista illuminante. Non ha mancato di esprimere la sua opinione sui compagni di avventura vissuti insieme nel Grande Fratello: “Non mi ha deluso nessuno, ognuno si sta facendo sentire a modo suo.”





E aggiunge: “Frequento spesso Mirko e Perla, Angelica e Riccardo, Ciro, Paolo e Letizia. Ho interagito con Massimiliano e abbiamo programmato di vederci presto, raggiungerò Vittorio per il suo compleanno. Adesso abbiamo ritrovato la normalità.” Maddaloni non ha soltanto riflettuto sul presente, ma si è concentrato principalmente sul futuro, svelando le sue aspirazioni dopo l’esperienza al Grande Fratello.

Il futuro dopo il Grande Fratello per Maddaloni?

Maddaloni è intenzionato a sfruttare l’impatto e la notorietà guadagnate dal programma. Parlando del suo futuro post Grande Fratello, ha sottolineato il suo desiderio di immergersi ancor più a fondo nel panorama televisivo. Ha un doppio obiettivo ben delineato e che ambisce a realizzare. Ha anche riservato qualche suggerimento per i suoi ex compagni: “Emergere è arduo, ho esortato i ragazzi a non accomodarsi troppo, ma a continuare a studiare e a portare avanti le loro passioni.”

Le sue dichiarazioni a Comingsoon sul suo futuro lavorativo sono state precise: “Credo di aver acquisito un’ottima comprensione delle dinamiche dei reality, sì, mi piacerebbe moltissimo svolgere il ruolo di opinionista. Dopo un periodo ti rendi conto che è ora di cambiare prospettiva, sarebbe una novità per il pubblico. Non mi sento più in grado di partecipare come concorrente: l’ho capito nella casa del Grande Fratello”. Maddaloni ha preso partr all’edizione di “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”, a “Pechino Express” e a “L’Isola dei Famosi”, vincendo queste ultime due edizioni.

Maddaloni ha in serbo anche un progetto ancora più stimolante: “Ho un’idea incredibilmente simpatica che mi piacerebbe realizzare quest’anno, grazie all’eco mediatica del GF. Mi piacerebbe mostrarmi sotto una nuova luce con un programma tutto mio.”