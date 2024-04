Malena confessa i suoi guadagni: “Fino a 2000 euro per scena”

Durante una recente intervista a Storie al Bivio con Monica Setta, l’attrice Malena ha condiviso dettagli intriganti sui suoi guadagni nel settore dell’hard, offrendo uno sguardo dettagliato su come si strutturano economicamente le carriere nel cinema per adulti. Contrariamente a ciò che molti potrebbero immaginare, le entrate più significative non derivano dai film, ma da altre attività correlate.





Differenze tra Set Cinematografici e Apparizioni Pubbliche

Malena ha evidenziato che, nonostante la percezione comune, lavorare direttamente nei film a luci rosse non è la fonte principale del suo reddito. “Il set è la parte dove si guadagna meno,” ha spiegato l’attrice, aggiungendo che “sicuramente guadagnano molto i produttori e i registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà.” Questa situazione illustra un divario notevole tra le percezioni del pubblico e la realtà degli attori di questo genere.

In termini di compensi specifici, Malena ha rivelato che le tariffe per una scena possono variare “dai 1000 ai 2000 euro”, a seconda della popolarità dell’attore. Queste cifre possono sembrare elevate, ma sono relativamente modeste se confrontate con altri tipi di compensi nel mondo dello spettacolo.

Guadagni Significativi da Altre Attività

L’attrice ha poi sottolineato come le sue entrate siano considerevolmente aumentate grazie a impegni come serate, ospitate in programmi televisivi e partecipazioni ad eventi. “Ora guadagno molto facendo serate, ospitate, televisione,” ha affermato Malena. Questi impegni contribuiscono a gran parte del suo stipendio, poiché la sua notorietà e il suo background interessano molto i telespettatori, rendendola una presenza desiderata in molte trasmissioni.

La popolarità di Malena come ospite in eventi e programmi televisivi in giro per l’Italia dimostra come la sua carriera abbia preso una direzione che va oltre il cinema per adulti. Questo aspetto della sua professione illustra un modello di business che molti attori del settore potrebbero aspirare a seguire.

Consistenza nei Racconti dei Guadagni

Non è la prima volta che Malena parla apertamente dei suoi guadagni. In passato, durante un’intervista con Fagnani, aveva condiviso cifre simili, menzionando che “Si può arrivare fino ai 1500€ a scena, se si è molto famosi.” Inoltre, per le star del settore particolarmente rinomate che partecipano a produzioni complete, i guadagni possono salire fino a 5000€ per progetto.