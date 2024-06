Maltempo, in Piemonte decine di sfollati. Valle d’Aosta, smottamenti e allagamenti: Cogne inaccessibile. Tempesta di neve nel Canton Ticino, 2 decessi e una persona dispersa

Le intense piogge che hanno colpito il Piemonte hanno causato frane, allagamenti e disagi diffusi. La Protezione Civile è impegnata a coordinare gli interventi e collaborare con le Prefetture locali.





Da ieri sera, la Protezione Civile del Piemonte è operativa per monitorare la perturbazione e coordinare gli interventi necessari. In collaborazione con le Prefetture di Torino e Verbano Cusio Ossola, il presidente della Regione Alberto Cirio ha dichiarato: “Siamo in contatto con i sindaci delle zone colpite e abbiamo monitorato l’andamento della perturbazione per tutta la serata e la notte”. I danni più gravi si sono verificati nel Gran Paradiso, nel Canavese, nelle valli Orco e di Lanzo, e a Macugnaga. La Sala operativa regionale è attiva, con i tecnici che stanno raggiungendo le aree colpite per una prima valutazione dei danni e per pianificare gli interventi urgenti di ripristino. Cirio ha anche comunicato di essere in contatto con la Regione Valle d’Aosta e di aver parlato con il Capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, per richiedere lo stato d’emergenza.

Piogge torrenziali e frane: evacuazioni e soccorsi in corso

Le forti piogge hanno causato numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e frane. Nel Torinese, a Locana, 37 persone sono state evacuate da un ristorante rimasto isolato a causa di una frana. A Chialamberto, un condominio con 50 persone è stato evacuato per rischio esondazione. Due famiglie sono state evacuate a Mathi per il rischio esondazione del fiume Stura di Lanzo. A Montanaro, i vigili del fuoco hanno soccorso una famiglia con una bambina di tre mesi bloccata in auto per l’ingrossamento del torrente Orco. Interventi significativi si sono verificati anche nell’area di Verbania. A Macugnaga, il torrente Anza è esondato in più punti della Valle Anzasca, causando allagamenti e costringendo alcune persone a trasferirsi in sicurezza. Una quarantina di persone a Varzo sono rimaste bloccate dopo una frana e ora sono alloggiate in un rifugio del Cai. In mattinata, un elicottero del Reparto Volo di Torino effettuerà un nuovo sorvolo sulle aree interessate.

Situazione critica in Valsesia e Monte Rosa

Il sindaco di Quarona (Vercelli) e presidente dell’Unione montana della Valsesia, Francesco Pietrasanta, ha descritto il nubifragio come un “evento drammaticamente distruttivo”. Non ci sono stati feriti, ma i danni sono ingenti, soprattutto ad Alagna Valsesia. A Campertogno sono in corso lavori di ripristino degli acquedotti, e una ventina di campeggiatori sono rimasti isolati. Inoltre, una trentina di persone sono rimaste bloccate nei rifugi ai piedi del Monte Rosa a causa dell’uscita del fiume Anza dall’alveo. Il sindaco di Macugnaga, Alessandro Bonacci, ha invitato alla calma, dichiarando che “non c’è alcuna situazione di emergenza” e che le autorità sono state allertate.

Il maltempo ha trasformato la cascata di Noasca, nell’Alta Valle Orco, in una imponente massa d’acqua che ha inondato il ponte sulla strada per Ceresole Reale. Le immagini della cascata sono diventate virali sul web, mostrando la devastazione causata dal maltempo.

In Valle d’Aosta, l’esondazione di torrenti e colate detritiche ha isolato il paese di Cogne, dove sono state effettuate operazioni di soccorso in elicottero per portare in salvo una famiglia con un bambino piccolo. Anche Cervinia è rimasta isolata a causa di una frana, con evacuazioni di campeggi e allagamenti di case e attività commerciali. La statale 26 “della Valle d’Aosta” è stata chiusa al traffico per l’esondazione del fiume Dora Baltea.

In Canton Ticino, violenti temporali hanno causato due morti e un disperso in Vallemaggia. Le autorità stanno evacuando una colonia estiva a Mogno e un gruppo di 300 persone a Peccia.

La situazione rimane critica e le autorità continuano a lavorare per ripristinare la sicurezza e fornire assistenza alle comunità colpite.