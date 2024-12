Mamma travolta a Milano, il camionista si è arrestato dopo lo scontro: poi è ripartito e ha avvisato l’avvocato

In viale Serra a Milano, un tragico incidente ha portato alla morte di Rocio Espinoza Romero, una giovane madre di 34 anni. La donna stava attraversando la strada con i suoi due gemelli di un anno e la nonna dei bambini, quando è stata colpita da un camion. L’impatto è stato così violento che Rocio è stata trascinata per oltre dieci metri, perdendo la vita sul colpo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli automobilisti presenti hanno confermato che il conducente del tir, dopo l’incidente, si è fermato per pochi istanti prima di ripartire a gran velocità.





Gli automobilisti presenti hanno cercato disperatamente di attirare l’attenzione del camionista suonando i clacson, ma senza successo. Un testimone ha raccontato: “E lei si sbracciava per fermare il camion”, descrivendo come Rocio abbia cercato di segnalare la sua presenza al conducente. Un altro testimone ha aggiunto: “Urlava, agitava le braccia in aria”, evidenziando il disperato tentativo della donna di proteggere se stessa e i suoi piccoli.

L’autista del camion, un giovane di 24 anni, è stato rintracciato e arrestato poche ore dopo nei pressi di Arluno, nel Milanese. Interrogato dalla polizia, ha dichiarato: “Non mi sono accorto di niente, altrimenti mi sarei fermato a soccorrere quelle persone”. Tuttavia, le indagini hanno sollevato dubbi su questa versione dei fatti. È emerso che, subito dopo l’incidente, il conducente avrebbe cercato di contattare il suo avvocato. Prima di essere rintracciato, avrebbe tentato senza successo di telefonare al legale e successivamente inviato un messaggio tramite Whatsapp.

Il telefono del giovane autista è stato sequestrato per verificare se fosse distratto dal dispositivo al momento dell’incidente. Le analisi effettuate su alcol e droghe hanno dato esito negativo, escludendo quindi l’influenza di sostanze sul comportamento del conducente. Nonostante la sua giovane età e l’assenza di precedenti penali, il 24enne dovrà ora affrontare gravi accuse. Sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari, Alberto Carboni, per chiarire ulteriormente i dettagli dell’accaduto.

La comunità locale è sconvolta dalla tragica perdita di Rocio Espinoza Romero. Amici e familiari la descrivono come una madre amorevole e una persona sempre pronta ad aiutare gli altri. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi la conosceva. Le autorità stanno lavorando per garantire che giustizia sia fatta e che simili tragedie possano essere evitate in futuro.

Nel frattempo, molti cittadini si sono interrogati sulla sicurezza delle strade in quella zona di Milano. Alcuni residenti hanno sottolineato la necessità di migliorare la segnaletica stradale e aumentare i controlli per evitare incidenti simili. La morte di Rocio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada.

La tragedia ha anche sollevato questioni più ampie sulla responsabilità dei conducenti di veicoli pesanti e sulla necessità di una formazione più rigorosa per chi si trova alla guida di mezzi così imponenti. Gli esperti suggeriscono che una maggiore consapevolezza e attenzione potrebbero prevenire incidenti devastanti come quello avvenuto in viale Serra.