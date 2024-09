Mara Venier: “Quest’anno sarà l’ultima Domenica In. Ho trascurato le persone che amo”

Mara Venier ha annunciato in conferenza stampa la sua ultima edizione di Domenica In per la stagione 2024/2025, esprimendo il suo dispiacere per aver trascurato le persone a lei care e per aver vissuto la perdita di un grande amore. L’evento ha suscitato emozioni intense, culminando in un momento di riflessione sul recente caso Dargen D’Amico, al quale ha risposto con una certa rabbia: “Non ho mai censurato nessuno; non c’è motivo di tornare su una polemica che mi ha ferita”.





La nuova edizione di Domenica In prende il via domenica 15 settembre alle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi. Per la celebre presentatrice, questa sarà la sedicesima conduzione della trasmissione, iniziata nel 1993/94, e il settimo anno consecutivo. Durante la conferenza, Mara ha ribadito con fermezza che questa sarà realmente l’ultima edizione da lei guidata.

“È davvero l’ultima Domenica In”: la commozione di Mara Venier

“Quando ho dichiarato l’anno scorso che sarebbe stata l’ultima, lo pensavo sul serio”, ha affermato la conduttrice, visibilmente commossa. Ha aggiunto che non si immagina in nessun altro programma se non in Domenica In, spiegando il suo desiderio di allontanarsi da questo format ma al contempo di mantenere una connessione affettiva con il pubblico. Il nuovo progetto, denominato Le stagioni dell’amore, rappresenta per lei un’alternativa, un’opportunità di esplorare nuove strade in un momento della sua vita in cui è aperta a esperienze diverse, anche senza la grande visibilità del prime time.

Ritornando al cinema con Ferzan Ozpetek, ha rivelato di aver ricevuto insistenze per tornare a girare un film, pur sentendosi a disagio con attrici del calibro di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca. “Ho dovuto affrontare un’emorragia all’occhio destro, ma ora sto meglio”, ha rassicurato i giornalisti, ridendo del suo attuale aspetto, completato da un paio di occhiali.

L’aggressività verso Dargen D’Amico: “Nessuna censura”

Il tono di Mara è cambiato quando si è parlato del controverso caso di Dargen D’Amico, scaturito durante una puntata del Festival di Sanremo. “Non c’è stata alcuna censura nei confronti di Dargen”, ha chiarito, affermando che lui ha ricevuto più spazio del dovuto rispetto agli altri artisti in gara. Ha manifestato il suo disappunto: “Non è utile rivalutare una polemica che mi ha ferito profondamente”.

In apertura di conferenza, ha dedicato un pensiero a Luca Giurato, scomparso l’11 settembre, ricordando il suo ruolo fondamentale nel suo inizio di carriera: “Non possiamo iniziare senza menzionare Luca; senza di lui non sarei qui oggi”.

Il bilancio di 16 edizioni: riflessioni sulle esperienze

Riguardo a cosa le ha donato e cosa sottratto Domenica In durante questi anni, ha osservato: “Mi ha dato tanto, tra cui l’amore avuto dal pubblico, che mi ha accettato come una vicina di casa. È cambiata la mia vita, e questo programma mi ha allontanato dalle persone che amo, portandomi a perdere un grande amore”.

Il nuovo programma in Rai: Le stagioni dell’amore

Angelo Mellone, il direttore del daytime Rai, ha rivelato che Mara non sarà solo la conduttrice nel weekend, ma che il suo coinvolgimento si estenderà a un nuovo format originale. “Le stagioni dell’amore” sarà un nuovo format italiano che prevede uno speed dating, dove Mara dovrà scegliere tra tre pretendenti chi viaggerà con lei, mentre gli incontri saranno tra avatar di 20enni somiglianti a loro.

Mara ha inizialmente rifiutato l’idea per non sovraccaricarsi, ma alla fine ha accettato, motivata dalla voglia di sperimentare. Durante la nuova Domenica In, promette un ritorno alla conversazione con il pubblico, senza politici, e sarà lei stessa a fare telefonate dirette nelle case degli spettatori.

Future edizioni di Domenica In: novità e sorprese

Le novità per Domenica In di quest’anno includeranno una scenografia completamente rinnovata e un ampio salotto per le interviste, così come un nuovo gioco telefonico chiamato “Mara 500+”. Mara e una band di 8 elementi accompagneranno gli ospiti, che presenteranno i loro album e i loro tour. Inoltre, ci sarà anche un corpo di ballo, pronto a intervenire durante le esibizioni per arricchire il programma con coreografie studiate ad hoc. La 16esima edizione di Domenica In si prospetta, quindi, ricca di novità e innovazioni.