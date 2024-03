Maria Assunta Zanetti chi è la moglie di Pierdante Piccioni

Maria Assunta Zanetti, la compagna di vita di Pierdante Piccioni, noto per essere il reale Andrea Fanti della serie televisiva di grande successo “DOC – Nelle Tue Mani”, rappresenta un pilastro fondamentale nella vita del medico che ha affrontato la perdita della memoria degli ultimi dodici anni a causa di un grave incidente stradale nel 2013. La loro storia, profondamente toccante e ricca di sfide, è stata portata alla luce nel libro “Meno dodici” e successivamente narrata con grande successo nella serie tv su Rai 1. Maria Assunta ha giocato un ruolo cruciale nel percorso di recupero di Pierdante, supportandolo nella riscoperta della sua famiglia, della sua professione e, più intimamente, della sua stessa identità.





Maria Assunta Zanetti: età e biografia

Nata a Pavia nel 1958, Maria Assunta Zanetti vanta una carriera accademica di prestigio, avendo conseguito la laurea in Filosofia con indirizzo psicologico presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1984, con la lodevole votazione di 110/110. La sua formazione si è ulteriormente arricchita con una specializzazione in psicologia nel 1993 e un dottorato di ricerca in psicologia nel 1990, entrambi ottenuti con il massimo dei voti. La sua vita è dedicata alla ricerca e all’insegnamento, con un focus particolare sullo sviluppo del potenziale e della plusdotazione.

Che lavoro fa Maria Assunta Zanetti

Professoressa di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università degli Studi di Pavia, Maria Assunta Zanetti dirige il Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento sullo Sviluppo del Potenziale del Talento e della Plusdotazione. La sua expertise spazia dalle tematiche della plusdotazione e della creatività fino alla media education e alla prevenzione della violenza di genere, aree su cui ha pubblicato numerosi articoli e libri scientifici.

Maria Assunta Zanetti storia vera, chi è nella fiction “DOC Nelle Tue Mani”

Nella serie “DOC – Nelle Tue Mani”, il personaggio di Agnese Tiberi, interpretato da Sara Lazzaro, si ispira a Maria Assunta Zanetti. A differenza della narrazione televisiva, nella realtà Maria Assunta non ha mai abbandonato Pierdante Piccioni nel momento del bisogno. La serie, pur prendendo spunto dalla loro storia vera, introduce dinamiche e relazioni differenti per esigenze narrative.

Maria Assunta Zanetti figli e vita privata

Maria Assunta e Pierdante Piccioni hanno condiviso la vita sin dal 1986, arricchendola con la nascita di due figli, Lorenzo e Giulia Piccioni. L’incidente che ha colpito Pierdante ha posto la coppia di fronte a sfide inimmaginabili, tra cui la necessità per Pierdante di riscoprire la compagna di una vita trasformata dal tempo. La sua dichiarazione, che descrive il processo di rinnovato innamoramento post-incidente, sottolinea la profondità del loro legame e la straordinaria capacità di amarsi nuovamente, nonostante le avversità.

Maria Assunta Zanetti, moglie di Pierdante Piccioni, emerge non solo come figura di supporto, ma come vero e proprio faro di forza e resilienza. La loro storia, un intreccio di amore, scienza e superamento degli ostacoli, continua a ispirare e commuovere, dimostrando che il potere dell’amore e del sostegno reciproco può trionfare anche nelle circostanze più difficili.