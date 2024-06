Maria De Filippi è stata sorpresa in Sardegna durante una pausa durante le riprese di Temptation Island: le immagini

Maria De Filippi non si ferma mai, nemmeno in estate. Fino a poco tempo fa, la celebre conduttrice si trovava in Sardegna, non per vacanza, ma per impegno professionale. Guidando la sua casa di produzione, Fascino, ha recentemente completato le riprese dell’ultima edizione di Temptation Island, che andrà in onda su Canale 5 ogni giovedì sera a partire dal 27 giugno.





Conosciuta per la sua dedizione al lavoro, De Filippi ha attivamente partecipato al processo produttivo, non mancando di offrire la sua guida e consigli preziosi al team. Nonostante il fitto calendario, ha trovato il tempo per mantenere la sua forma fisica, frequentando regolarmente la palestra del resort di Santa Margherita di Pula, dove alloggiava la produzione.

Durante questi rari momenti di pausa, Maria ha goduto della compagnia di Tommy, il cane del figlio Gabriele, a cui è molto affezionata. Insieme hanno trascorso le prime ore del mattino sulla spiaggia, come documentato dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi. Questi momenti erano dedicati a lunghe passeggiate, riflessioni e gioco, consolidando il legame speciale con il suo fedele amico a quattro zampe.

Con il reality show ora pronto per la messa in onda, De Filippi è pronta a premere il tasto “pausa”. Dopo un’altra stagione di successi, si ritirerà ad Ansedonia, il luogo che ogni estate sceglie per rilassarsi insieme a familiari, amici e, naturalmente, i suoi amati cani. Qui, lontana dai riflettori, potrà godersi il meritato riposo circondata dalle persone e dagli animali che ama di più.