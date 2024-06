Maria De Filippi su Silvio Berlusconi: “Un rapporto stretto con Maurizio Costanzo”

L’anno scorso, precisamente il 12 giugno, ci lasciava Silvio Berlusconi. La notizia della sua scomparsa fu riportata per primi da Francesco Vecchi e Federica Panicucci durante la puntata di Mattino Cinque, che fu dedicata a commemorare l’ex Premier e fondatore di Mediaset. In questa speciale occasione, è stato trasmesso in anteprima un intervento di Maria De Filippi che sarà trasmesso stasera alle 20.35 su tutte e tre le reti Mediaset, intitolato “Caro Presidente, un anno dopo”.





Maria De Filippi ha parlato dei suoi rari incontri con Berlusconi, sottolineando come riuscisse sempre a farla sentire al centro dell’attenzione:

“La mia conoscenza con il Presidente Silvio Berlusconi è iniziata grazie a Maurizio Costanzo… L’ho incontrato poche volte, ma quando succedeva, riusciva sempre a mettermi a mio agio. Ricordo una cena in cui venne da noi e sapeva davvero come mettere al centro dell’attenzione chiunque fosse con lui.”

Successivamente, durante la stessa clip trasmessa in anteprima, la conduttrice di Uomini e Donne ha approfondito il rapporto tra suo marito, Maurizio Costanzo, e Silvio Berlusconi:

“Maurizio aveva un rapporto strettissimo con lui… C’era una vicinanza intellettuale significativa… Maurizio gli voleva sinceramente bene… Era un rapporto di autentico affetto reciproco.”

L’icona di Canale 5, il cui futuro televisivo continuerà su Mediaset, ha anche rivelato un aneddoto personale che sottolinea la natura del loro rapporto. Ogni 28 agosto, Costanzo aspettava con ansia la telefonata di Berlusconi per gli auguri di compleanno:

“Maurizio aspettava sempre la sua telefonata di buon compleanno… Era un gesto che significava molto per lui.”

Maria De Filippi ha voluto anche precisare quanto fosse importante per suo marito la libertà concessa da Silvio Berlusconi, nonostante le loro idee politiche fossero spesso diametralmente opposte. Costanzo poteva ospitare chiunque desiderasse nei suoi programmi senza alcuna imposizione o censura:

“Nonostante le loro idee politiche fossero molto diverse, Maurizio ha sempre potuto invitare chi voleva in trasmissione… In questo, Silvio Berlusconi ha dimostrato una grande apertura e libertà.”

La presentatrice ha quindi ricordato con affetto il rispetto sempre dimostrato da Berlusconi verso tutti i dipendenti di Mediaset:

“Silvio aveva un grandissimo rispetto per tutti i lavoratori di Mediaset… Era davvero fantastico sotto questo aspetto.”

Per vedere l’intervento completo di Maria De Filippi e quelli dei suoi colleghi, tra cui Gerry Scotti, non resta che sintonizzarsi sullo speciale “Caro Presidente, un anno dopo” in onda alle 20.35 su tutte e tre le reti Mediaset stasera.

In conclusione, questo ricordo di Silvio Berlusconi da parte di una delle colonne portanti di Mediaset, Maria De Filippi, mette in luce non solo la sua personalità e il suo carisma, ma anche il profondo rispetto e la libertà che concedeva alle persone che lavoravano con lui. È un omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione italiana e della politica.