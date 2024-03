Maria Di Biase chi è: età, figli, lavoro e dove vive la moglie di Corrado Nuzzo

Maria Di Biase, talentuosa attrice comica canadese di origini italiane, ha conquistato il pubblico e la critica grazie alla sua inconfondibile simpatia e capacità interpretative. Nata il 17 dicembre 1974 a Montreal, Di Biase ha radici pugliesi profondamente ancorate, nonostante l’inizio della sua vita in Canada. La decisione della sua famiglia di trasferirsi a Bologna durante la sua infanzia ha segnato l’inizio di un viaggio che l’avrebbe portata a diventare una delle figure più amate dello spettacolo in Italia.





Dopo aver abbandonato gli studi universitari in matematica per inseguire la sua vera passione, la recitazione, Maria ha iniziato a farsi notare sui palcoscenici teatrali, riscuotendo successi sia tra il pubblico che tra i critici. La svolta arriva quando, insieme al suo compagno di vita e di palco Corrado Nuzzo, approda in televisione, partecipando a trasmissioni di successo come Zelig e Bulldozer, diventando ben presto una delle coppie comiche più apprezzate.

Il 2022 ha segnato un altro capitolo importante nella sua carriera con la partecipazione al programma Lol 2 – Chi ride è fuori, condotto da Fedez e Frank Matano, dove ha dimostrato nuovamente il suo straordinario talento nel far sorridere e riflettere, consolidando ulteriormente il suo status di attrice comica di primo piano.

La carriera di Maria si estende ben oltre il piccolo schermo, abbracciando il cinema con partecipazioni in pellicole di rilievo come “La matassa” (2009), “Gli ultimi saranno gli ultimi” (2015), e “Odio l’estate” (2020), dimostrando una versatilità e una profondità interpretativa che la rendono una delle attrici più richieste e rispettate nel panorama italiano.

Non meno interessante è la vita privata di Maria Di Biase, caratterizzata da una relazione di lunga durata con Corrado Nuzzo. La loro storia, nata tra le quinte di un teatro a Bologna, è la testimonianza di un legame profondo che va oltre la semplice condivisione professionale, arricchendo i loro sketch comici di una chimica autentica e irresistibile. Nonostante non abbiano scelto il matrimonio o la paternità, il loro sodalizio affettivo e lavorativo rimane un esempio di complicità e armonia.

Maria Di Biase è un esempio brillante di come talento, passione e dedizione possano trasformare i sogni in realtà. La sua carriera, costellata di successi e di momenti indimenticabili, continua a essere fonte di ispirazione per molti, attestando il suo ruolo indiscusso nel panorama dell’intrattenimento italiano. Con una fan base fedele e in continua crescita, Maria Di Biase si conferma non solo come una protagonista assoluta della comicità, ma come un vero e proprio tesoro nazionale che continua a brillare sul palcoscenico della vita.