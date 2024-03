Maria Esposito chi è, fidanzato, biografia e vita privata di Rosa Ricci di Mare Fuori

Maria Esposito chi è Rosa Ricci di Mare Fuori

Maria Esposito è sicuramente l’attrice rivelazione di Mare Fuori. Maria Esposito è emersa come una delle attrici più promettenti grazie al suo ruolo in Mare Fuori, la celebre serie televisiva di Rai 2 che ha rapito l’attenzione e il cuore di milioni di telespettatori. Interpretando Rosa Ricci, sorella di Ciro (interpretato da Giacomo Giorgio), ucciso nel finale della prima stagione, Maria ha dimostrato una capacità attoriale straordinaria, diventando rapidamente la protagonista femminile della narrazione. La sua performance è stata tanto apprezzata che, nelle stagioni successive, il suo personaggio è diventato sempre più centrale, fino a diventare il volto copertina della serie. Ma oltre al suo personaggio, chi è Maria Esposito nella vita reale? Scopriamo di più sull’attrice dietro il ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori.Ma chi è Maria Esposito nella vita privata e reale ? Scopriamo qualche curiosità di più sull’attrice che interpreta Rosa Ricci di Mare Fuori?





Maria Esposito età e genitori

Data di nascita: Maria Esposito età 20 anni è nata a Napoli il 10 novembre del 2003. Nata il 10 novembre 2003 a Napoli, Maria Esposito ha da sempre mostrato un legame profondo con la sua città e la sua famiglia. Figlia di una casalinga e di un operaio di fabbrica di borse, Maria ha trascorso la sua infanzia e adolescenza nei quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più iconici e vivaci di Napoli. L’attrice, che ha recentemente festeggiato i suoi 20 anni, ha spesso parlato dell’importanza del sostegno familiare nel suo percorso, tanto da dedicare ai suoi genitori il suo primo guadagno significativo: una crociera, come segno di gratitudine per il loro incoraggiamento costante. Nonostante non abbia intrapreso studi formali avanzati, preferendo lavorare nel centro estetico di sua sorella, Martina Esposito, Maria ha coltivato la sua passione per la recitazione che l’ha portata al successo.

Maria Esposito biografia: che film e serie tv ha fatto

Il personaggio di Rosa in Mare Fuori si distingue per il suo carattere forte e la sua resilienza, tratti che Maria Esposito sembra condividere anche nella vita reale. La sua dedizione e il suo talento sono stati riconosciuti anche dal regista della serie, Ivan Silvestrini, che ha elogiato le sue doti attoriali naturali. Nonostante Mare Fuori rappresenti al momento l’unica esperienza significativa nel mondo della recitazione per Maria, il suo futuro appare luminoso. L’attrice ha recentemente iniziato a studiare presso l’Accademia nazionale di recitazione di Napoli, ampliando le sue competenze e preparandosi per nuove sfide professionali. Inoltre, nel 2024, Maria ha debuttato a teatro con il musical di Mare Fuori, riprendendo il suo amato ruolo di Rosa Ricci, e ha ottenuto un ruolo nel film Vulcano, accanto a Marco D’Amore.

Maria Esposito fidanzato e vita privata

Nonostante la sua crescente notorietà, Maria Esposito mantiene una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, è noto che l’attrice è fidanzata con Antonio Orefice, che ha recitato nella serie Mare Fuori nel ruolo di Totò. Curiosamente, i loro personaggi non si sono mai incrociati nella serie, ma hanno avuto l’opportunità di condividere il palco nel musical ispirato alla stessa. Oltre alla recitazione, Maria è molto attiva sui social media, dove condivide aspetti della sua vita quotidiana e passioni, come la danza, con un seguito di centinaia di migliaia di fan su Instagram e TikTok. La sua partecipazione a eventi di prestigio, come la Festa del Cinema di Roma e il Festival di Sanremo, testimonia il suo crescente successo e il suo ruolo di influencer nel panorama culturale italiano.