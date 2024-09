Maria Rosaria Boccia su La7: «Ho sostenuto Meloni, è una donna che stimo molto»

Maria Rosaria Boccia: L’apprezzamento per Meloni e il legame con Sangiuliano





L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia ha dichiarato in un’intervista esclusiva su La7 di aver votato convintamente per Giorgia Meloni, sostenendo che il ministro Gennaro Sangiuliano è perfettamente a conoscenza della sua scelta. “La stimo e la apprezzo, la considero una donna veramente capace,” ha affermato durante il colloquio con Marianna Aprile e Luca Telese, trasmesso in prima serata. Questa intervista è stata registrata prima delle dimissioni di Sangiuliano e andrà in onda oggi alle 20.30, con piccoli estratti già disponibili sui social media.

APPROFONDIMENTI

Sangiuliano ha presentato le sue dimissioni a Meloni, rivelando: “Ho bisogno di essere vicino a mia moglie, che amo tanto”. La puntata di stasera è prevista più lunga del normale, con il colloquio che sarà trasmesso per primo e commentato successivamente da vari ospiti tra cui Massimo Magliaro, Michela Ponzani, Fiorenza Sarzanini, Maurizio Molinari e Pietro Senaldi.

Chi è Maria Rosaria Boccia

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice nel settore del wedding da oltre vent’anni, è anche ideatrice di intergruppi parlamentari e specializzata in moda e comunicazione. Ha recentemente dichiarato di essere il consigliere per i grandi eventi del ministro Sangiuliano. È emersa come una figura di spicco nei dibattiti pubblici, e nella sua prima intervista alla Stampa ha voluto chiarire le “verità distorte” che la riguardano. Determinata e ambiziosa, Maria Rosaria è originaria di Pompei, dove è ancora residente.

Il suo curriculum è impressionante: ha conseguito due lauree in economia (una in Economia aziendale all’Università Parthenope e l’altra in Economia e management all’Università Pegaso). La sua carriera si è evoluta, e ora dedica attenzione al settore della moda e alla medicina estetica, che stanno consolidando il suo legame con il mondo politico. Con una forte presenza social, il suo profilo Instagram è cresciuto notevolmente, raggiungendo oltre 103 mila follower dopo il caso Sangiuliano. Si presenta come presidentessa della Fashion Week Milano Moda, nonostante contrasti con la Camera della Moda, e come presidente del comitato scientifico dell’intergruppo parlamentare “La cultura della bellezza”, guidato da Gerolamo Cangiano.

Conoscenza e amicizie legate alla sua carriera l’hanno messa in contatto con figure importanti nella politica, ma non sono mancate le controversie. Ad esempio, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio ha sottolineato l’assenza di Boccia nei preparativi del G7 tenutosi a Pompei, spiegando che non c’era alcun legame ufficiale.

La famiglia di Maria Rosaria è da sempre attiva nel commercio: gestiscono una boutique di moda maschile, mentre suo fratello Marco si occupa di un atelier di abiti da sposa. Da giovane, anche Maria Rosaria ha intrapreso questa carriera, ma pian piano ha capito che il commercio di abbigliamento non era la sua vera vocazione.

A livello pubblico, ha partecipato a eventi importanti come la festa della città di Pompei, donando prodotti caseari ai visitatori. Al Festival della bellezza, ha presentato screening per malattie a partecipanti e professionisti. Tuttavia, un aumento di notorietà è avvenuto da maggio 2023, quando ha partecipato con Annarita Patriarca alla presentazione di una mozione che richiede l’esenzione dell’IVA per la chirurgia estetica.

A luglio, l’imprenditrice è stata attivamente coinvolta in eventi che toccano tematiche di dieta mediterranea e salute, contribuendo a cause anche a titolo gratuito. Ad agosto ha pubblicato una foto significativa con il ministro Lollobrigida durante un evento a Pompei, e a dicembre ha partecipato alla nascita di un nuovo intergruppo parlamentare, qualificandosi come presidente del comitato organizzativo. Con il caldo estivo e la passione per la moda, Boccia ha anche continuato a postare le sue avventure con Sangiuliano, culminando il 26 agosto con la famosa consegna delle chiavi d’oro di Pompei, prima che tutto cambiasse drasticamente. In ogni foto, un gesto amichevole rivela il forte legame che ha creato in poco tempo con il ministro.