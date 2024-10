Marina Cavalieri trovata morta dopo un colpo di carabina alla testa nel Parmense, il consorte rimane in detenzione preventiva

Omicidio a Parma: Arrestato Giovanni Vascelli, Accusato di Omicidio Aggravato

Giovanni Vascelli, un uomo di 65 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Il soggetto è sospettato di aver ucciso la moglie, Marina Cavalieri, di 62 anni, nella loro abitazione a Sant’Andrea Bagni, una frazione del comune di Medesano in provincia di Parma. La regione è in stato di choc, colpita da questo tragico evento che ha scosso la comunità locale.

Dopo un’intensa fuga, Vascelli è stato rintracciato dai carabinieri a Orbetello, in Toscana, mentre si trovava a bordo dell’auto della moglie. Il suo arresto è avvenuto il 24 ottobre e, successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo ordinando la custodia cautelare in carcere. L’omicidio sarebbe avvenuto alcuni giorni prima, con evidenze che indicano un colpo di fucile mortale inferto alla donna, probabilmente mentre dormiva.





I Dettagli dell’Omicidio: Una Vicenda Inaspettata

Il corpo di Marina Cavalieri è stato rinvenuto attorno alle 13 da un nipote, che si era recato nell’abitazione per prendersi cura degli animali domestici. L’uomo ha inizialmente pensato a un malore, ma la scoperta della verità ha sconvolto la famiglia. I primi rilievi indicano che la tragica assenza della donna risale alla notte fra il 21 e il 22 ottobre. Il colpo fatale sarebbe stato esploso con una carabina regolarmente detenuta da Vascelli, mirato alla nuca della moglie.

La notizia ha suscitato shock e incredulità tra i residenti di Sant’Andrea Bagni, i quali descrivevano la coppia come una “coppia perfetta”, sempre sorridente e apparentemente unita. Tuttavia, alcuni vicini hanno notato come Vascelli fosse diventato più riservato nel tempo, senza che alcun precedente problema familiare fosse mai emerso visibilmente.

Il sindaco di Medesano, Michele Giovannelli, ha espresso la sua costernazione: “Siamo sotto choc. Pensiamo sempre che queste vicende capitino lontano da noi, eppure colpiscono anche la nostra comunità. È il momento del silenzio e del cordoglio per chi è colpito da questa immane tragedia.” L’amministrazione locale ha sottolineato che la famiglia era conosciuta per la sua riservatezza e la qualità della loro vita nella comunità, rendendo ancora più difficile comprendere le dinamiche che hanno portato a questo triste episodio.

La storia di Giovanni Vascelli e Marina Cavalieri, ricca di sorprese e colpi di scena, solleva domande sul dietro le quinte delle relazioni familiari e sui fattori che possono condurre a gesti così estremi. Resta ora da seguire l’evoluzione delle indagini e le successive fasi del processo, in attesa di una verità che potrebbe rivelarsi ancora più complessa di quanto già emerso.