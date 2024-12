Mario Tozzi: chi sono l’ex moglie e il figlio del geologo italiano

Mario Tozzi, celebre geologo e conduttore del programma “Sapiens – Un solo pianeta” su Rai 3, è noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Ecco cosa si sa di sua moglie e del figlio.





Mario Tozzi: la carriera di un geologo e divulgatore

Nato nel 1959, Mario Tozzi ha costruito una carriera di grande prestigio come geologo, scrittore e divulgatore scientifico. Laureatosi in Scienze Geologiche, è membro del consiglio scientifico del WWF ed è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Dal 2019 è alla guida del programma televisivo “Sapiens – Un solo pianeta”, un format che esplora temi legati alla natura, all’uomo e al pianeta con un approccio rigoroso e accessibile.

Tozzi ha iniziato il suo percorso televisivo negli anni ’90 collaborando a puntate di Geo & Geo. Nel 2000, ha ottenuto grande successo con la conduzione di Gaia – Il pianeta che vive, seguita da altri programmi come Terzo Pianeta (2007-2008), La gaia scienza (2009-2010, insieme al Trio Medusa) e Allarme Italia (2011). Prima di approdare a “Sapiens”, ha presentato Fuori luogo su Rai 1 (2014-2015).

Non solo televisione: Tozzi è autore di oltre 20 libri e ha avuto esperienze come speaker radiofonico con programmi come Tellus (Rai Radio 2, 2011-2012) e Green Zone (Rai Radio Uno, dal 2020).

La vita privata: l’ex moglie e il figlio

Mario Tozzi è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di essersi sposato e, successivamente, di aver divorziato. Tuttavia, l’identità della sua ex moglie non è mai stata resa nota.

Dal matrimonio è nato un figlio, che nel 2022 ha compiuto 18 anni. Il giovane non sembra intenzionato a seguire le orme del padre nel campo della geologia o della divulgazione scientifica. Secondo quanto dichiarato da Tozzi, suo figlio aspira a diventare un comico professionista, una scelta che rappresenta un netto distacco rispetto alla carriera accademica e mediatica del geologo.

Il gossip sul presunto flirt con Greta Mauro

Per anni, si è speculato su un possibile legame sentimentale tra Mario Tozzi e la collega Greta Mauro, con cui ha condiviso la conduzione di diversi programmi su La7. Tuttavia, queste voci sono state smentite. Greta Mauro è sposata con Giulio Senni, con il quale ha avuto due figli. La relazione tra Tozzi e Mauro è sempre stata esclusivamente professionale, ma il gossip ha continuato a circolare, alimentato dalla discrezione del geologo sulla sua vera vita sentimentale.

Una scelta di riservatezza

La decisione di Tozzi di mantenere un basso profilo sulla sua vita privata si riflette anche nel modo in cui si rapporta al pubblico. Preferisce che siano il suo lavoro e le sue idee a definirlo, piuttosto che gli aspetti personali. Questo atteggiamento gli ha permesso di concentrarsi sul suo ruolo di divulgatore scientifico senza le distrazioni del mondo del gossip.

Mentre Mario Tozzi continua a essere un volto amato della televisione e un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, poco si sa della sua vita privata. La sua riservatezza contribuisce ad alimentare il fascino intorno alla sua figura, lasciando al pubblico la possibilità di concentrarsi sul suo lavoro e sul contributo che offre alla conoscenza del nostro pianeta.