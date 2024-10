Mario Verona ha abbandonato il programma Uomini e Donne per una corteggiatrice di Alessio e ha dichiarato: “Ora siamo una coppia”

Mario Verona, ex protagonista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso i motivi dietro la sua decisione di lasciare il programma per approfondire la conoscenza con Giovanna Gemma, una corteggiatrice che si era presentata per Alessio Pecorelli. In un’intervista a Casa Lollo, Verona ha rivelato che entrambi hanno lasciato lo studio per avvicinarsi: “Mi ha colpito e, seguendo le regole, ora ho l’opportunità di conoscerla fuori.”

Mario Verona, che ha interrotto la sua relazione con Milena Parisi lo scorso giugno, ha fatto il suo passaggio dal parterre del trono Over di Uomini e Donne. Dopo un infortunio che lo ha costretto a riposo, Verona ha trovato un nuovo interesse in Giovanna Gemma, ex corteggiatrice del programma. Questa rivelazione è emersa durante la sua intervista a Casa Lollo.





La nuova vita di Mario Verona dopo Uomini e Donne

Durante il suo intervento a Casa Lollo, Mario Verona ha chiarito le ragioni del suo addio a Uomini e Donne, sottolineando la sua coerenza e sincerità nel percorso intrapreso. “Quest’anno sono stato richiamato e mi sono messo in gioco come single, conoscendo varie ragazze, tra cui Valentina, ma non ero realmente coinvolto,” ha dichiarato. Tuttavia, è stata Giovanna Gemma a catturare la sua attenzione. “C’era un’intesa, ci siamo scambiati sguardi, e ho chiesto alla redazione di poterla conoscere, ma mi è stato detto di no. Le regole del programma sono chiare e vanno rispettate,” ha spiegato.

Nonostante ciò, Verona ha deciso di prendere una strada diversa. “Nell’ultima registrazione, hanno chiesto dei miei interessi e ho menzionato Giovanna. Mi ha colpito profondamente. Non aveva senso rimanere in studio a perdere tempo. Lei doveva avere un’esterna con Alessio, ma non l’ha fatta più. Attualmente ci stiamo conoscendo e ci frequentiamo da circa 10 giorni,” ha concluso il suo racconto.

Le conseguenze di un infortunio e la vita quotidiana

Mario Verona non sta solo affrontando una nuova relazione; deve anche gestire le conseguenze di un infortunio subìto durante una partita di calcio. “Sto bene, ma la spalla mi dà problemi. Durante una rovesciata sono rimasto infortunato e ho avuto un problema alla clavicola. Fortunatamente, non necessito di un intervento chirurgico, ma il dolore è significativo,” ha commentato.

Nonostante queste difficoltà fisiche, Verona sembra determinato a proseguire questa nuova avventura sentimentale con Giovanna Gemma, dimostrando un lato vulnerabile ma resiliente di fronte alle sfide. La sua decisione di lasciare Uomini e Donne per dedicarsi a una connessione autentica evidenzia come le scelte personali possano influenzare la vita fuori dal piccolo schermo.