Mariotto lascia, al suo posto arriva Alberto Matano per le ultime puntate di Ballando

In attesa della prossima puntata di “Ballando con le stelle”, in programma il 14 dicembre, si moltiplicano le speculazioni sul futuro di Guillermo Mariotto, storico giudice del programma. La sua posizione è stata messa in discussione a seguito di un episodio verificatosi durante la diretta del 30 novembre, che ha sollevato un acceso dibattito. La questione, però, sembra andare oltre l’accusa specifica, coinvolgendo una serie di comportamenti che avrebbero portato i vertici Rai a considerare la sua esclusione dal programma.





Durante l’ultima puntata, Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, ha accusato Mariotto di aver avuto un comportamento inappropriato nei confronti di un ballerino. Secondo quanto dichiarato dalla senatrice, il giudice avrebbe “toccato le parti intime” del concorrente, il quale avrebbe reagito cercando di allontanarsi. La denuncia della politica ha immediatamente scatenato una serie di reazioni, sia a favore che contro il noto stilista e giudice televisivo.

In difesa di Guillermo Mariotto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, collega giurata del programma, che ha espresso il suo punto di vista sull’accaduto. “Guardando il video dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede”, ha affermato la giornalista, cercando di ridimensionare l’accusa. Tuttavia, nonostante le parole della Lucarelli, la questione ha continuato a fare discutere, attirando l’attenzione non solo del pubblico ma anche degli addetti ai lavori.

Un altro intervento significativo è arrivato da Stefano Dominella, direttore della maison Gattinoni, per la quale Mariotto ricopre il ruolo di direttore creativo. Dominella ha annunciato che l’azienda è pronta a difendere l’immagine del giudice e della maison stessa: “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison”. Nonostante questa presa di posizione, sembra che la Rai stia valutando la possibilità di escludere Mariotto dal cast del programma non tanto per l’episodio specifico ma per una serie di comportamenti che avrebbero creato malumori all’interno dell’azienda.

Secondo quanto riportato da TvBlog, i dirigenti Rai avrebbero preso in considerazione la rimozione del giudice già da tempo. “Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso”, si legge sul sito. Pur essendo una figura controversa e discussa, Mariotto è sempre stato uno dei protagonisti più riconoscibili del talent show condotto da Milly Carlucci. La conduttrice avrebbe preferito evitare cambiamenti così drastici nel corso della stagione, ma le decisioni finali sembrano dipendere direttamente dai vertici aziendali.

Nel caso in cui Guillermo Mariotto non dovesse partecipare alla semifinale del 14 dicembre, si ipotizza una giuria composta da quattro membri per le ultime due puntate dello show. Tra i nomi che potrebbero affiancare i giurati già presenti al tavolo, spicca quello di Alberto Matano, noto giornalista e conduttore televisivo. Tuttavia, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale su questa possibile sostituzione temporanea.

Oltre alla gestione immediata della situazione, resta aperta la questione legata al futuro delle prossime edizioni di “Ballando con le stelle”. Se la Rai dovesse effettivamente decidere di interrompere la collaborazione con Mariotto, sarà necessario individuare un sostituto definitivo per l’edizione autunnale del 2025. Questo rappresenta una sfida non indifferente, considerando il ruolo centrale che il giudice ha ricoperto nel corso degli anni.

Nel frattempo, il pubblico continua a dividersi sull’accaduto. Da un lato c’è chi sostiene che l’episodio sia stato ingigantito e che le accuse rivolte a Mariotto siano infondate o esagerate; dall’altro c’è chi ritiene che la Rai debba adottare una linea più rigorosa nei confronti di comportamenti ritenuti inappropriati. La vicenda, dunque, non riguarda solo il singolo episodio ma solleva interrogativi più ampi sulla gestione delle dinamiche interne al programma e sul rapporto tra intrattenimento televisivo e responsabilità etica.

Non è la prima volta che “Ballando con le stelle” si trova al centro di polemiche o controversie legate ai suoi protagonisti. Tuttavia, questa situazione sembra aver assunto una portata diversa, coinvolgendo direttamente i vertici Rai e mettendo in discussione l’immagine pubblica dello show. Resta da vedere come si evolveranno le cose nelle prossime settimane e quale sarà la decisione finale riguardo al futuro di Guillermo Mariotto all’interno del programma.

Per ora, l’attenzione è rivolta alla semifinale del 14 dicembre e all’eventuale presenza o assenza del giudice. La sua partecipazione potrebbe rappresentare un segnale importante sulla direzione che la Rai intende prendere. In ogni caso, sarà interessante osservare come questa vicenda influenzerà non solo il destino di Mariotto ma anche l’equilibrio complessivo dello show.