Mariotto, l’avvocato in azione dopo l’accusa di molestie: “Preparato a sporgere denuncia”

Un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica coinvolge Guillermo Mariotto, noto giudice del programma “Ballando con le stelle”. La senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, ha accusato il direttore creativo della maison Gattinoni di molestie sul lavoro. L’episodio si sarebbe verificato dietro le quinte del programma televisivo, subito dopo l’abbandono della diretta. Secondo quanto riportato dalla senatrice, un video mostrerebbe un comportamento inappropriato da parte di Mariotto, spingendola a chiedere provvedimenti immediati.





La maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo, ha reagito prontamente alle accuse, definendole infondate e annunciando l’intenzione di tutelare la reputazione dello stilista e della stessa azienda. Stefano Dominella, presidente della maison, ha dichiarato all’Adnkronos: “Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison”. Ha inoltre spiegato che, al momento dell’accaduto, Mariotto stava affrontando un attacco di tachicardia gastritica e non era assolutamente in grado di compiere gesti intenzionali. “Era in ginocchio e ha cercato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è intervenuta Milly Carlucci”, ha aggiunto.

La stessa Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha voluto chiarire la situazione, sottolineando l’assurdità delle accuse. In un’intervista ha affermato: “È chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere… La molestia implica una volontà e lì non c’era”.

Anche Selvaggia Lucarelli, collega di giuria di Mariotto a “Ballando con le stelle”, ha espresso il suo sostegno al giudice attraverso i social media. In un post su Instagram, la giornalista ha scritto: “Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato intenzionalmente le parti basse del ballerino è davvero cattiva fede”.

L’accusa di molestie è stata dunque respinta con forza da più fronti. La difesa si basa non solo sulle testimonianze dirette, ma anche sull’analisi del contesto in cui si sarebbe verificato il presunto episodio. Secondo quanto riferito da chi era presente dietro le quinte, il giudice era visibilmente provato fisicamente e non avrebbe potuto agire con intenzionalità.

Tuttavia, l’accusa avanzata da Susanna Donatella Campione ha sollevato interrogativi sul comportamento da tenere in ambienti lavorativi e sul ruolo dei media nel diffondere notizie non ancora verificate. La senatrice ha dichiarato: “Molestia sul lavoro”, chiedendo un intervento immediato contro Mariotto.