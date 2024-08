Marito sacrifica la propria vita per salvare la moglie da un attacco di coccodrillo: tragedia in Australia. La vittima, un turista di 40 anni, è stata divorata dal rettile

Il drammatico episodio si è verificato nei pressi di Cooktown, capitale dell’estremo nord del Queensland, Australia. Un uomo di 40 anni, identificato come Dave Hogbin, ha perso tragicamente la vita dopo essere caduto nel fiume infestato da coccodrilli. La moglie, Jane Carey, potrebbe essere stata salvata proprio grazie al gesto eroico del marito, che l’ha aiutata a mettersi in salvo proprio prima di essere afferrato dal rettile.





“Era una giornata di vacanza come tante,” ha spiegato Jane in un’intervista, “e in un batter d’occhio è cambiato tutto. Lui mi ha salvato, e il suo ultimo atto è stato quello di lasciarmi andare.” La coppia, originaria di Newcastle, stava trascorrendo il tempo vicino al ponte Annan River quando l’incidente è accaduto. Jane è scivolata in acqua insieme a Dave, ma lui ha avuto la prontezza di lasciarla andare, riuscendo così a darle la possibilità di salvarsi. Pochi attimi dopo, un coccodrillo di circa cinque metri lo ha catturato trascinandolo sotto la superficie.

Dopo il terribile avvenimento, Jane ha raccontato la sua versione al giornale locale, sottolineando come in soli “30 secondi” una situazione tranquilla si sia trasformata in una delle esperienze più spaventose della sua vita. “Il nostro mondo è cambiato in un istante,” ha affermato, cercando di elaborare l’orrore che ha vissuto.

Gli eventi hanno avuto luogo la settimana scorsa, e la polizia del Queensland ha avviato un ampio dispiegamento di ricerche. Dopo diversi giorni, gli operatori hanno rinvenuto resti umani all’interno di un coccodrillo, identificati poi grazie a una cicatrice distintiva sul muso dell’animale, come ha riportato Daniel Guymer, un portavoce del Dipartimento per l’ambiente.

Le autorità pertinenti hanno confermato che è in fase di svolgimento un processo di identificazione formale, e non si nutrono dubbi sul fatto che i resti appartengano a Hogbin. Nel tentativo di garantire la sicurezza della zona, gli ufficiali hanno dovuto procedere all’eutanasia del coccodrillo ritenuto responsabile dell’attacco.

Fortunatamente, i loro tre figli non erano presenti durante la tragedia. “Sono grata di essere ancora qui, perché la situazione avrebbe potuto essere significativamente peggiore per tutti, non solo per noi adulti,” ha affermato Jane, visibilmente scossa ma anche consapevole del dono della vita. Ha descritto il marito come una persona “calma e rassicurante in situazioni di crisi,” mettendo in risalto le sue qualità straordinarie: amorevolezza, cura, e lealtà.

In aggiunta, le autorità hanno avviato un’inchiesta su alcuni video circulanti sui social media in cui un gruppo di persone sembra nutrire un coccodrillo nel fiume. Guymer ha condannato tali comportamenti come “rischiosi e sconsiderati,” avvertendo che simili atti rappresentano un reato e un pericolo per la sicurezza pubblica.

In una rinomata località turistica come Cooktown, episodi di questo tipo mettono in evidenza i rischi connessi a scomportamenti irresponsabili verso la fauna locale e la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza nell’ambiente naturale.