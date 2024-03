Martin Castrogiovanni chi è: età, moglie, figli, malattia e cosa fa oggi

Martin Leandro Castrogiovanni, noto ai tifosi di rugby e spettatori televisivi come Martin Castrogiovanni, ha un’interessante storia di vita che spazia dall’Argentina all’Italia, intrecciando successi sportivi, sfide personali, e una carriera nel mondo dello spettacolo. Nato a Paranà, in Argentina, il 21 ottobre 1981, Martin porta in sé un ricco patrimonio culturale che mescola le sue radici argentine con quelle italiane e spagnole, grazie alla sua famiglia di origine biochimica, con il padre originario di Enna, Sicilia, e la madre di ascendenti tedeschi, spagnoli e argentini.





La Carriera nel Rugby: Dall’Argentina all’Italia e Oltre

La passione di Martin per lo sport si manifesta inizialmente nel basket durante la sua gioventù, ma il destino ha altri piani per lui, conducendolo verso il rugby, sport in cui eccellerà a livello internazionale. Trasferitosi in Italia a 20 anni, Martin inizia la sua carriera rugbistica con il Calvisano, squadra con cui gioca per cinque stagioni, segnando l’inizio di una brillante carriera che lo vedrà debuttare nella Nazionale Italiana di rugby nel 2002 contro i temuti All Blacks. La sua traiettoria nel rugby è costellata di successi, inclusa la partecipazione a tornei dei Sei Nazioni, quattro mondiali di rugby, e il raggiungimento delle cento presenze in Nazionale, traguardo condiviso solo con pochi altri, come il celebre Sergio Parisse.

Oltre ai successi in campo, Martin ha dovuto affrontare sfide significative, come la diagnosi di un neurinoma al plesso lombare nel 2015, un periodo che lo ha messo a dura prova. La scoperta che il tumore era benigno e la successiva operazione chirurgica rappresentano un capitolo di resilienza e determinazione nella vita di Castrogiovanni, che è riuscito a tornare in campo solo un mese dopo l’operazione. Un altro ostacolo che ha dovuto superare è stata la diagnosi di celiachia, che non ha tuttavia scalfito il suo spirito combattivo, adattando la sua dieta senza rinunciare al piacere del cibo.

Vita Privata: Amore e Famiglia

Nel panorama amoroso, dopo la conclusione di una lunga relazione con Giulia Candiago, ex sciatrice azzurra, Martin ha trovato un nuovo amore in Daniela Marzulli, con cui si è unito in matrimonio nell’autunno del 2020. La relazione con Daniela ha portato Martin a diventare patrigno del figlio di lei, nato da una precedente relazione, un ruolo che Castrogiovanni ha abbracciato con affetto e dedizione, definendo Daniela la donna che ha completato la sua vita.

Dopo il Rugby: Imprenditoria e Televisione

Ritiratosi dal rugby professionistico, Martin Castrogiovanni non si è allontanato dallo sport che tanto ama. Ha fondato la Castro Academy, un’accademia di rugby per giovani atleti, dove insegna non solo le tecniche sportive ma anche i valori di rispetto, lealtà e impegno. Parallelamente, Martin ha intrapreso una carriera televisiva, diventando uno dei volti noti del programma “Tu si Que Vales” su Italia 1, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo carisma.

La vita di Martin Castrogiovanni è un tessuto ricco di esperienze, successi e sfide, una storia di resilienza, passione e amore che continua a ispirare molti, dentro e fuori dal campo di rugby.