Massimo Giletti fa irruzione in studio durante Tale e Quale Show: “Scusate, ma devo farlo!”

La seconda puntata di Tale e Quale Show ha visto la vittoria di Verdiana, ma il colpo di scena è arrivato con l’irruzione di Massimo Giletti.





Venerdì 27 settembre è andata in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show, il noto programma condotto da Carlo Conti. Con grande entusiasmo, la serata ha visto Verdiana trionfare con una performance che le ha fruttato ben 69 punti, conquistando il primo posto. Al secondo posto si è piazzata Kelly Joyce, che ha riscosso un notevole successo con la sua imitazione di Shirley Bassey, totalizzando 66 punti. Infine, Simone Annicchiarito ha chiuso il podio con 55 punti, ricordando il leggendario Franco Califano.

Tuttavia, nonostante le esibizioni si siano dimostrate entusiasmanti, un episodio inaspettato ha rubato la scena. In un momento di grande sorpresa, Massimo Giletti ha fatto la sua irruzione nello studio. Il giornalista, noto per la sua capacità di intrattenere, ha scherzato con il pubblico e con i concorrenti, chiedendo l’attenzione di tutti: “Scusate, ma devo farlo! Fate un po’ di silenzio, siamo in prove per il mio nuovo programma!”

Appena visto entrare Giletti, Carlo Conti si è affrettato a salutarlo, ma il microfono che gli è stato dato non ha funzionato. Conti, con un sorriso, ha commentato: “Ma come! Dopo tanto tempo e già ti danno un microfono guasto?”. A ciò, Giletti ha risposto in tono ironico: “Forse mi hanno mandato in pensione per questo, non so come usarlo”. Dopo la battuta, Massimo ha salutato i presenti e ha chiarito che le sue prove erano per il suo nuovo progetto televisivo.

Il nuovo programma di Massimo Giletti

Ma di cosa si occuperà il nuovo programma di Massimo Giletti? Il giornalista ha anticipato che ci sarà un forte focus sull’attualità: “Le questioni e le storie che dominano il dibattito pubblico verranno affrontate con ospiti e linguaggi diversi. L’idea è quella di mettere in relazione l’alto e il basso, la destra e la sinistra, oltre ad esplorare le differenze tra il centro e le periferie italiane”.

Inoltre, Giletti ha promesso un’intensa interazione con il pubblico, utilizzando collegamenti in diretta dalle piazze italiane e offrendo racconti immersivi del Paese. Questo format innovativo spera di coinvolgere gli spettatori in un modo nuovo e stimolante, utilizzando storie reali per riflettere su tematiche di importanza sociale e culturale. Un esperimento interessante, che si preannuncia come una nuova sfida per il giornalismo e la televisione italiana. Con questa proposta, Giletti intende portare un’ulteriore ventata di freschezza nei programmi attuali.

Qui il video a partire dal minuto 42′ circa