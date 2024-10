Matilde Lorenzi, giovane promessa dell’Esercito, è rimasta gravemente ferita durante un allenamento in Alto Adige

Matilde Lorenzi, ventenne sciatrice di punta del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, si trova attualmente in condizioni critiche dopo un incidente avvenuto sulle piste di Val Senales. Il sinistro si è verificato sul tracciato Gravand 1, noto per la sua difficoltà, durante una sessione di allenamento. Lorenzi ha subito un impatto violento, colpendo il volto contro la pista ghiacciata, con conseguenze serie.

Dettagli sull’incidente

La giovane atleta, che rappresenta una delle speranze del panorama sciistico nazionale, stava effettuando una serie di prove quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo. Il colpo subito è stato così forte da richiedere un intervento immediato da parte dei soccorsi, che l’hanno trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni, al momento, sono considerate gravi, e le notizie sull’evoluzione del suo stato di salute sono attese con apprensione da parte di familiari e sostenitori.





Reazioni e supporto alla sciatrice

Il mondo dello sport si è strettamente unito intorno a Matilde Lorenzi. La Federazione Italiana Sport Invernali e l’intero entourage dell’Esercito stanno seguendo da vicino la situazione, esprimendo solidarietà e supporto alla sciatrice e alla sua famiglia in questo momento difficile. Tanti atleti – sia attivi che ritirati – hanno manifestato il loro affetto sui social media, sottolineando l’importanza della comunità sportiva, che in simili circostanze si unisce per sostenere i propri membri.

Attesa per le notizie di miglioramento delle sue condizioni.

Espressioni di affetto da parte di atleti e addetti ai lavori.

Supporto da parte della Federazione Italiana Sport Invernali.

Matilde Lorenzi è conosciuta non solo per le sue abilità tecniche e per le sue prestazioni in gara, ma anche per la determinazione e la passione con cui affronta ogni sfida. Sia i suoi allenatori che i compagni di squadra sottolineano la sua intraprendenza e resilienza, qualità che la rendono un esempio per le giovani sciatrici. La speranza è che queste stesse qualità possano aiutarla a superare questa difficile prova.

Il tracciato Gravand 1, pur essendo una pista impegnativa, è anche un luogo di grande prestigio nel panorama sciistico. Le condizioni della neve e del ghiaccio, specialmente in questa stagione, possono influenzare significativamente la sicurezza degli atleti. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli sport invernali, e molti esperti stanno esaminando la possibilità di implementare ulteriori misure di protezione per garantire la sicurezza dei partecipanti.