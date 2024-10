“Me l’ha svelato lui”. Ballando con le stelle, confessione di Federica Pellegrini su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

La coppia, innamorata nella vita, si sfida giocosamente nella competizione condotta da Milly Carlucci. Madonia danza con Federica Pellegrini, mentre Sonia si esibisce insieme al maestro Carlo Aloia. Recentemente, Madonia ha confidato alla sua partner di Ballando che la scelta di non ballare insieme a Sonia è stata condivisa.





Fino a questo momento, Angelo Madonia è riuscito a rimanere al di fuori delle polemiche che vedono contrapposte Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La giurata, conosciuta per i suoi commenti pungenti, ha lanciato alcune frecciatine anche nei confronti di Madonia, il quale, a differenza della partner, ha mostrato una calma invidiabile di fronte alle critiche. Nella prima puntata, Selvaggia aveva scherzato sul suo taglio di capelli, accostandolo a quello del cantante Tony Effe. Sonia, dal canto suo, ha menzionato Angelo solo una volta, in modo piuttosto infelice, durante una battuta diretta a Guillermo Mariotto. Tuttavia, i due sono stati avvistati spesso conversare nella “sala delle stelle”, creando un certo alone di mistero attorno alla loro interazione.

Rivelazioni di Federica Pellegrini su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia nel programma Ballando con le Stelle

Negli ultimi giorni, numerosi telespettatori si sono interrogati sul motivo per cui Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non gareggiano insieme nella trasmissione. Un’accoppiata simile, unita sia nell’amore che nella danza, avrebbe potuto generare grande spettacolo. Insomma, oltre alla loro relazione affettiva — Angelo ha 39 anni mentre Sonia ne ha 50 — c’è curiosità attorno al perché non siano partner nel programma, soprattutto considerando che la loro storia è diventata di dominio pubblico solo recentemente, in seguito alla separazione di Sonia da Paolo Bonolis.

Il mistero è stato chiarito da Federica Pellegrini, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. L’atleta ha rivelato di aver chiesto ad Angelo perché non fosse in coppia con Sonia, e la risposta è stata chiara: “È stata una scelta professionale, presa da entrambi”. Questo suggerirebbe che, sebbene ci fosse la possibilità di ballare insieme, i due abbiano optato per strade separate per motivi legati alla loro carriera.

Federica ha anche condiviso le sue impressioni riguardo al rapporto instaurato con Madonia e con Sonia. Ha rivelato: “Ho conosciuto Angelo tre giorni prima della prima puntata e ora sto iniziando a prendere confidenza con lui. Ho sviluppato anche un bel rapporto con Sonia”. Inoltre, Pellegrini ha elogiato il suo maestro, definendolo una persona di grande protezione: “Quando si è espresso a mio favore qualche puntata fa, l’ha fatto per un senso di protezione, credo che sia parte della sua natura”. La competizione continua, rivelando dinamiche intriganti sia sul palco che dietro le quinte di Ballando con le Stelle.