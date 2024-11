Mediaset valuta cambiamenti per il Grande Fratello: il reality potrebbe lasciare il sabato sera dopo il calo di ascolti

Il Grande Fratello continua a far parlare di sé, ma non per i motivi sperati dalla produzione. Il reality show di Mediaset, condotto da Alfonso Signorini, è al centro di polemiche e difficoltà, tra critiche del pubblico e risultati di ascolto deludenti.





Uno dei temi più discussi riguarda il comportamento di Lorenzo Spolverato, concorrente contestato dai telespettatori per atteggiamenti ritenuti inappropriati. Durante l’ultima puntata, andata in onda sabato scorso, la produzione ha deciso di limitarne le conseguenze a un rimprovero. Tuttavia, il pubblico non ha gradito, chiedendo provvedimenti più severi, come la squalifica del concorrente.

La situazione si è ulteriormente complicata quando il conduttore ha pubblicato sui social un messaggio contro la violenza sulle donne, scatenando reazioni contrastanti. Tra i numerosi commenti, uno in particolare ha colpito per il tono diretto: “Caro Alfonso, la violenza non è mai giustificabile, nemmeno all’interno del Grande Fratello… Vergogna!”.

Mentre le polemiche imperversano, un altro problema mina il successo del programma: gli ascolti deludenti. Il cambio di programmazione, con lo spostamento della diretta al sabato sera per competere con Ballando con le stelle su Rai 1, non ha dato i risultati sperati. Nella serata del 23 novembre, il Grande Fratello ha raccolto 1.803.000 spettatori, pari a uno share del 14,69%, un risultato ben lontano dai 3.446.000 spettatori e il 27% di share ottenuti dallo show condotto da Milly Carlucci.

Questi dati hanno portato Mediaset a riconsiderare la strategia. Secondo quanto riportato dal portale Blog TV Italiana su X (ex Twitter), sarebbe in corso una riunione per decidere se rimuovere il reality dalla programmazione del sabato sera. L’ipotesi più accreditata vede un ritorno dello show al lunedì sera, dopo la conclusione di La Talpa.

La situazione è fluida e i prossimi giorni saranno cruciali per determinare il futuro della trasmissione. La produzione, nel frattempo, deve affrontare un doppio fronte: riconquistare la fiducia del pubblico e risollevare gli ascolti. Alfonso Signorini, intanto, è atteso in studio per guidare il programma verso una nuova fase, che potrebbe segnare un rilancio o una definitiva battuta d’arresto.