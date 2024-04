Mentre stava andando a trovare la mamma, muore in un incidente d’auto; la mamma, non sopportando il dolore, muore dopo tre giorni

La piccola comunità di Campalto è stata recentemente scossa da una serie di eventi tragici che hanno lasciato un segno indelebile. Loredana Corona, 57 anni, è tragicamente deceduta a seguito di un grave incidente stradale. Soli tre giorni dopo, anche sua madre, Domenica Loddo, 83 anni, è morta, presumibilmente sopraffatta dal dolore per la perdita della figlia.





Il tragico incidente si è verificato lunedì scorso quando Loredana stava guidando la sua Fiat Panda sulla Triestina, diretta a San Donà per visitare sua madre nella casa di riposo “Giardini del Piave”. Improvvisamente colpita da un malore, Loredana ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e collidendo frontalmente con una Toyota Yaris. Un SUV Chevrolet ha tamponato le due auto coinvolte nell’incidente. Loredana è stata immediatamente trasportata all’ospedale “Città del Piave” di San Donà e successivamente trasferita all’ospedale Angelo di Mestre, dove è purtroppo deceduta quella stessa notte.

Il dolore per la perdita di una figlia si è rivelato troppo grande per Domenica Loddo, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita affrontando la solitudine e problemi di salute nella casa di riposo. La notizia della morte improvvisa di Loredana potrebbe aver accelerato il suo decesso, lasciando la comunità e la famiglia in uno stato di profondo lutto.

Il funerale di Loredana si è svolto ieri nella chiesa di San Benedetto a Campalto, attirando molti membri della comunità che hanno voluto mostrare il loro sostegno e vicinanza alla famiglia colpita da queste tragiche circostanze. I funerali di Domenica Loddo sono previsti per martedì, nello stesso luogo, alle 10. Marco Bellato, presidente della Municipale di Favaro, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando come questi eventi abbiano addensato il dolore in una comunità già provata: “È un dramma che si aggiunge alla tragedia e che aumenta ulteriormente il dolore. Mancano le parole, se non di vicinanza alla famiglia”.

Questi tragici eventi hanno ricordato a tutti quanto sia fragile la vita e quanto sia importante il sostegno della comunità nei momenti di bisogno. Campalto si stringe attorno alla famiglia di Loredana e Domenica, condividendo il dolore e lavorando insieme per superare il momento di tristezza.