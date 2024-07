Mercoledì i funerali di Marica Avanzi, deceduta a 27 anni in un incidente: “Pochi istanti prima sorridevi”

La comunità di Gavardo si riunisce per dare l’ultimo saluto a Marica Avanzi, una giovane di 27 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale.Domani, mercoledì 3 luglio, si terranno i funerali di Marica Avanzi, una ragazza di appena 27 anni che ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale di Gavardo, in provincia di Brescia, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno.

Secondo le ricostruzioni, Marica stava rientrando a casa a Gavardo dopo aver trascorso una serata con le amiche, quando intorno alle 2:30 del mattino del 30 giugno ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro il Guard Rail. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la 27enne non c’era più nulla da fare.

profili social di Marica, rimasti ancora aperti, molti amici stanno lasciando messaggi di addio, commentando le foto che aveva postato, compresa quella dell’ultima serata trascorsa prima dell’incidente. I commenti sottolineano la tragicità di una vita spezzata troppo presto, quando solo 24 ore prima sorrideva alla vita.

Il funerale e il lutto della comunità Suidi, rimasti ancora aperti, moltistanno lasciando, commentando leche aveva postato, compresa quella dell’ultimatrascorsa prima dell’incidente. I commenti sottolineano ladi unatroppo presto, quando solo 24 ore prima I funerali di Marica Avanzi si terranno alle ore 16 di domani, mercoledì 3 luglio, nella chiesa parrocchiale del paese di Gavardo, dove la ragazza viveva con la sua famiglia e dove ha perso la vita. Questa tragedia ha sconvolto l’intera comunità, che si riunirà per dare l’ultimo saluto a Marica, una giovane donna descritta come bella e piena di vita.La scomparsa di Marica Avanzi a soli 27 anni lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Questo incidente stradale rappresenta una perdita dolorosa per la famiglia e gli amici, che dovranno affrontare il lutto e il dolore per la vita di Marica tragicamente spezzata. La comunità di Gavardo si stringe attorno ai suoi cari, offrendo il proprio sostegno in questo momento di profonda sofferenza.

Questa vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità alla guida, soprattutto tra i giovani. La scomparsa di Marica rappresenta una tragedia che colpisce l’intera società, sollecitando una riflessione sulla necessità di promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto delle norme per evitare che tragedie simili possano ripetersi in futuro.