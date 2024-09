Mi scrivi 5 varianti di questo titolo cambiando le parole. non devi mettere tutte le iniziale maiuscole, ma solo dove vanno inserite

Elisabetta Canalis: tra crescita personale, genitorialità e riflessioni sulla popolarità. Scopriamo il suo percorso da velina a madre, con uno sguardo sul suo passato e sul presente.





Elisabetta Canalis si è raccontata in un’intervista a cura di Arianna Finos per La Repubblica, svelando dettagli sulla sua vita attuale e sulla sua carriera. L’ex velina di Striscia la Notizia è attualmente presente nel cast del film “Come far litigare mamma e papà”, una pellicola che affronta in modo umoristico le dinamiche di coppia, in particolare quelle dopo il divorzio.

Nel corso della conversazione, Canalis ha affrontato il tema di quanto sia difficile mantenere l’equilibrio all’interno di una famiglia, confessando che “non esistono famiglie perfette”, ma solo quelle che cercano di trovare un punto di equilibrio. Parlando del suo matrimonio con Brian Perri, l’attrice ha spiegato come la loro relazione sia evoluta dopo la separazione: “Il nostro focus ora è su nostra figlia. La chiave è l’armonia, un lavoro quotidiano”. Ha anche riservato parole affettuose per l’ex marito, sottolineando l’importanza di un padre presente per Skyler, la loro bambina: “Ha un padre attento, mentre io ho vissuto un rapporto diverso, con lui sempre al lavoro”.

Riflettendo sull’esperienza a Striscia, Canalis ha raccontato come quel periodo le abbia insegnato a essere critica e analitica: “Antonio Ricci mi ha trasmesso l’importanza della verifica delle informazioni. Ho imparato a mettere in discussione e a ridimensionare”. Tuttavia, il ricordo più impegnativo rimane quello di ballare sul bancone del programma, un’esperienza che ha descritto come un vero e proprio trauma: “Non sono una ballerina, ma ho superato la paura grazie alla mia determinazione”.

Elisabetta ha anche condiviso uno spaccato della sua vita da madre a Los Angeles, dove ha notato come la casualità faccia parte della quotidianità: “Qui si può uscire in pigiama, mentre a Milano sento di dover mantenere un certo decoro anche al bar”. Ha ammesso di sentirsi un po’ fuori posto tra le mamme dal look impeccabile della scuola di Skyler, dichiarando ridevolmente di aver scelto un pickup piuttosto che una mercedes rosa, come molte altre mamme: “Minnai e meraviglie mi circondano, ma ho creato una bella rete con altre madri, una italiana e una iraniana. È bello avere un supporto”.

In conclusione, il ritratto di Elisabetta Canalis che emerge è quello di una donna e madre in continua evoluzione, che non teme di mescolare aspetti professionali e familiari nella sua vita quotidiana, dimostrando quanto sia importante l’adattamento e l’apertura al cambiamento.