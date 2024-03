Mia figlia colpita da una statua nel parco dell’hotel: secondo la giustizia tedesca, nessuno è responsabile

Durante l’estate del 2022, Michele Trematerra e la sua famiglia vivevano momenti di serenità a Monaco di Baviera, in Germania, fino a quando un tragico evento ha sconvolto la loro vita. La loro figlia di sette anni, Lavinia, ha perso la vita in un modo assolutamente inaspettato e tragico, schiacciata da una statua di 200 chili nel giardino dell’hotel dove alloggiavano.





Nonostante gli sforzi disperati di Michele per salvarla, il destino si è mostrato crudele. La statua, priva di adeguata sicurezza e senza alcun avviso per gli ospiti dell’hotel riguardo al potenziale pericolo, è diventata l’oggetto di una tragica negligenza. Contrariamente alle aspettative di Michele e sua moglie, che cercavano giustizia per la prematura scomparsa della figlia, la magistratura tedesca ha deciso di chiudere il caso, sostenendo che i nuovi proprietari dell’albergo non erano tenuti a controllare la stabilità della statua, ereditata dalle gestioni precedenti.

La famiglia Trematerra, affranta, si è trovata di fronte a un muro di indifferenza non solo da parte delle autorità giudiziarie ma anche dall’hotel, che non ha espresso alcuna forma di condoglianze o sostegno. Questo silenzio ha aggiunto dolore al già insopportabile peso della perdita.

“Mia figlia giocava tranquillamente nel giardino dell’hotel quando l’incidente ha spezzato la nostra felicità”, racconta Michele, ricordando quei momenti di puro terrore e disperazione. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, la situazione è precipitata, e Lavinia ha subito un arresto cardiaco in ambulanza, segnando un punto di non ritorno per la sua giovane vita.

Questa tragedia ha lasciato Michele e la sua famiglia in uno stato di profondo dolore e incomprensione, specialmente di fronte alla mancanza di responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza nell’hotel. Nonostante il duro colpo, Michele non perde la speranza che l’inchiesta aperta in Italia possa portare a una forma di giustizia per Lavinia.

La perdita di Lavinia è un monito doloroso sulla necessità di maggiore attenzione e cura nelle aree comuni frequentate da famiglie e bambini, sottolineando l’importanza della sicurezza e della prevenzione. Mentre Michele e la sua famiglia cercano di trovare pace e giustizia, la loro storia rimane un triste esempio di come la negligenza possa avere conseguenze devastanti.