Michail Antonio coinvolto in un terribile schianto, la sua auto distrutta: “Il West Ham prega per lui”

Un grave incidente stradale ha visto protagonista l’attaccante del West Ham, Michail Antonio, 34 anni, nella giornata odierna. L’episodio ha destato grande preoccupazione all’interno del club londinese e tra i tifosi, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. L’auto guidata dal calciatore, una Ferrari, è stata ritrovata gravemente danneggiata ai margini della carreggiata, con la parte anteriore completamente distrutta, il lunotto accartocciato e la fiancata destra squarciata. Le immagini diffuse sui social media hanno evidenziato la gravità dell’impatto.





Secondo quanto riportato, il calciatore giamaicano era al volante del veicolo al momento dell’incidente. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo schianto, ma la dinamica è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti. Il West Ham ha diffuso un comunicato ufficiale per esprimere vicinanza al proprio attaccante e alla sua famiglia: “Il West Ham United può confermare che l’attaccante Michail Antonio è rimasto coinvolto oggi in un incidente stradale. In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici. La società pubblicherà aggiornamenti sulle sue condizioni a tempo debito”.

Non si tratta della prima volta in cui Michail Antonio si trova al centro di un episodio simile. Nel 2019, infatti, il calciatore fu coinvolto in un altro incidente stradale a Balham, nel sud di Londra, durante il giorno di Natale. In quell’occasione, alla guida di una Lamborghini Huracan, perse il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un capannone dei rifiuti situato presso un’abitazione appartenente alla sua famiglia. Un dettaglio curioso emerso all’epoca fu che l’attaccante, al momento dell’incidente, era vestito da pupazzo di neve. Nonostante la dinamica spettacolare dell’incidente, Antonio ne uscì illeso.

La vita personale di Michail Antonio è stata spesso oggetto di discussione. L’attaccante ha attraversato momenti difficili a livello emotivo, soprattutto dopo il divorzio dalla sua ex moglie, con cui ha avuto quattro figli. La separazione ha avuto un impatto significativo sulla sua salute mentale, portandolo a cercare supporto psicologico per affrontare le difficoltà. In una precedente intervista, il calciatore aveva raccontato: “Ero mentalmente esausto per tutto quello che stava succedendo al di fuori del campo – ha spiegato – che una volta mi addormentai sul bus della squadra, poi sono tornato in hotel e lì ho preso sonno mentre tutti erano fuori a far festa”.

Nonostante le sfide personali e gli incidenti che lo hanno coinvolto negli ultimi anni, Michail Antonio è considerato una figura chiave per il West Ham, sia per le sue prestazioni sul campo che per il suo ruolo all’interno dello spogliatoio. La notizia dell’incidente ha scosso profondamente l’ambiente del club e i tifosi, che sui social hanno espresso solidarietà e incoraggiamenti al giocatore.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sullo stato di salute di Antonio, ma il club ha assicurato che fornirà aggiornamenti non appena possibile.