Madre e figlia coinvolte in un incidente sull’autostrada A2, direzione nord, nei pressi di Battipaglia: entrambe ferite, ma non in condizioni gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in direzione nord, poco prima dello svincolo per Battipaglia. Una donna alla guida di un’auto, viaggiando insieme alla figlia, ha accusato un malore improvviso che l’ha portata a perdere il controllo del veicolo, terminando la corsa contro il guard rail. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 20:00, non ha coinvolto altri mezzi e ha causato il ferimento di entrambe le occupanti del veicolo.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. Tra le squadre operative si segnalano gli ausiliari del traffico di Anas, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, tra cui i volontari della Vopi. Le due donne sono state soccorse immediatamente e hanno ricevuto le prime cure mediche sul posto. Successivamente, dopo essere state stabilizzate, sono state trasportate d’urgenza presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, riportate dalle autorità sanitarie, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti stanno procedendo con rilievi dettagliati e raccogliendo testimonianze di eventuali presenti al momento dello schianto. Non si esclude che possano essere analizzate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo il tratto autostradale interessato per ottenere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da temperature particolarmente elevate. La Protezione Civile della Campania aveva infatti diramato un’allerta meteo per ondate di calore, valida fino a sabato 5 luglio. Sebbene non sia ancora chiaro se il caldo possa aver contribuito al malore della conducente, si tratta di un elemento che potrebbe essere preso in considerazione durante le indagini.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo l’autostrada A2, con disagi per gli automobilisti in transito. Gli ausiliari del traffico hanno lavorato per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’impatto.

Questo episodio sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai segnali del proprio corpo durante la guida, soprattutto in condizioni meteorologiche estreme come quelle registrate negli ultimi giorni. In caso di malessere o sintomi sospetti, è fondamentale fermarsi e chiedere aiuto per evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle condizioni delle due donne coinvolte e sull’esito delle indagini.